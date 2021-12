Der Marktoberdorfer Peter Schatz fotografiert FC Bayern, Bundesliga und WM. Warum er während eines Spiels Angst hat und was beim WM-Finale in Rio geschah.

25.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Seit 1998 ist der Marktoberdorfer Peter Schatz als Sportfotograf ganz nah dran am nationalen und internationalen Spitzenfußball. Die Corona-Pandemie hat aber auch seine Arbeit völlig verändert. Im Interview spricht der 56-Jährige über die Atmosphäre in leeren Stadien, über die Jagd nach dem besonderen Augenblick. Und er erzählt, was nach dem gewonnenen WM-Finale 2014 im Stadion von Rio geschah.