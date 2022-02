„Dieser Krieg lässt in Marktoberdorf keinen kalt“: Pfarrer entsetzt über Angriff auf die Ukraine

Mit ungläubigem Entsetzen reagieren die Marktoberdorfer Pfarrer Dinkel und Rid auf den Krieg in der Ukraine. Es gebe viele Menschen, die für den Frieden beten.

25.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Mit „ungläubigem Entsetzen“ haben beide Marktoberdorfer Pfarrer Oliver Rid und Klaus Dinkel den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine wahrgenommen. „Dieser Krieg macht sprachlos“, sagt der evangelische Pfarrer Dinkel. Er habe es schlicht für unmöglich gehalten, dass sich in Europa so ein Luft- und Bodenkrieg um Landgewinn ereignen könne. „Hat der Mensch aus der Geschichte nichts gelernt?“ Und der katholische Pfarrer Rid sagt, er habe bis zuletzt an der christlichen Hoffnung festgehalten, dass es doch noch eine diplomatische Lösung gäbe. (Lesen Sie hier unseren aktuellen News-Blog zum Ukraine-Krieg.)