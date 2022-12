Dieser Neuling spielt in Marktoberdorf beim Eishockeycup mit

Am Wochenende startet in Marktoberdorf die Eishockey-Hobbyrunde um den Ott-Jakob-Cup. Die ist mit sechs Mannschaften wieder komplett. Ein Neuling stößt dazu.

01.12.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Am Wochenende startet nun auch die Eishockey-Hobbyrunde um den Ott-Jakob-Cup in ihre neue Spielzeit. Die gravierendste Änderung ist, dass mit den Gockel Rangers Eisenberg wieder ein sechstes Team zu dieser attraktiven Runde dazustößt.

Wer die Gockel Rangers sind

Das südlichste Team dieser Runde wurde 1981 gegründet und wirkte seit über zehn Jahren an keiner Hobbyrunde mehr mit. Es bestritt nur noch Freundschaftsspiele gegen benachbarte Teams. Nun wagen sie es wieder und wollen den Reiz eines Wettbewerbes kennenlernen. Das Team bilden weitestgehend Akteure aus der Gemeinde Eisenberg.

Neben diesem messen sich der amtierende Meister, die Thingau Grizzlies, dessen Finalgegner, die Floschenflitzer Lengenwang, sowie die Mannschaften aus Stötten, Rieder und Bertoldshofen. Diese Runde wird in den Stadien von Pfronten, Kempten und Marktoberdorf ausgetragen. Großzügig unterstützt wird die Runde erneut von der in Lengenwang ansässigen Firma Ott-Jakob.

Diese Mannschaften treffen zum Auftakt der Eishockey-Runde aufeinander

Zum Auftakt steht gleich ein kompletter Spieltag an. Dabei treffen zunächst die Geltnach Crocodiles Stötten auf die Bulldozer Rieder. Im vergangenen Jahr standen sich die beiden Teams im Spiel um Platz drei gegenüber. Dabei setzten sich die Crocodiles am Ende einer sehr spannenden Partie ganz knapp mit 5:4 durch. Beide Teams holten sich wie die anderen Teams den letzten Schliff in einem Trainingslager.

Anschließend treffen die beiden letzten Finalisten Lengenwang und Unterthingau aufeinander. Diese Kontrahenten nahmen auch wieder an der Ostallgäuer Pokalrunde teil, mussten sich dabei jedoch schon in der ersten Runde verabschieden.

Abschließend begrüßen die Wirtsee Pinguins Bertoldshofen den Neuling aus Eisenberg. Mit großer Spannung wird erwartet, wer in diesem vom Namen her tierischen Duell als Sieger hervorgeht.

So sieht der erste Spieltag beim Eishockey aus

Der erste Spieltag: Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr Stötten – Rieder in Pfronten; Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr Lengenwang – Thingau in Pfronten; Sonntag, 4. Dezember, 20 Uhr Bertoldshofen – Eisenberg in Marktoberdorf

Lesen Sie auch: So startet die Eiszeit am Eisplatz in Marktoberdorf

Was die Preissteigerungen für Marktoberdorfer Wirte und Gäste bedeutet