Dieser Obergünzburger gehört zu den besten Forstwirten in Deutschland

Silas Guse aus Obergünzburg stellt sich beim Bundesfinale der Prüfung für Nachwuchsforstwirte. Was von ihm gefordert war und wie er seine Zukunft sieht.

30.06.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Die Aufgaben hatten es in sich, doch schreckten sie Silas Guse aus Obergünzburg nicht ab. Er gehört zu den besten Nachwuchsforstwirten in Deutschland. Und das ganz offiziell. Guse hat beim Bundesentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend Platz zwölf von 25 belegt. Er hatte sich unter insgesamt 10.000 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den Wettbewerb qualifiziert und überzeugte auch beim großen Finale in Echem (Niedersachsen), südöstlich von Hamburg an der Elbe gelegen, die Prüfer. Dafür war nicht nur Allgemeinwissen gefragt.

