Dieses Team hat einen neuen Krippenweg in Marktoberdorf auf die Beine gestellt

Neun Stationen in Marktoberdorf laden zum Mitmachen ein. Der Weg "Krippe beWEGt" setzt sich auf unkonventionelle Art mit der Weihnachtsgeschichte auseinander.

09.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Wie kann die Weihnachtsbotschaft anschaulich weitergegeben werden? Eine tatkräftige Truppe aus dem Familiengottesdienst-Team der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf hat sich darüber Gedanken gemacht und ein besonderes Angebot für Kinder, Familien und Interessierte aller Generationen auf die Beine gestellt: Dieses Jahr gibt es erstmals den Stationenweg „Krippe beWEGt“ in Marktoberdorf. Mit der Aktion wollen die Initiatorinnen wortwörtlich neue Wege gehen.

Der Krippenweg hat eine Länge von 1,6 Kilometern und ist vom 16. bis zum 29. Dezember zwischen 10 und 18 Uhr für große und kleine Besucherinnen und Besucher zugänglich. Start- und Zielpunkt sind die Martinskirche in Marktoberdorf, in der auch kostenlose Begleithefte ausliegen. Der Stationenweg „Krippe beWEGt“ möchte die altbekannte Geschichte der Geburt Jesu auf eine neue und unkonventionelle Weise vermitteln. Er kann von Einzelnen oder Gruppen in Eigenregie gelaufen werden. Neun Stationen laden zum Mitmachen ein und möchten zum Nachdenken, Singen, Beten und Mitmachen anregen. Dabei wird es einiges zu sehen, hören, fühlen und spüren geben.

So kam die Idee zum neuen Krippenweg in Marktoberdorf

Den Anreiz zu diesem Projekt hat ein Besuch des Fasten- und Osterwegs in Mauerstetten im Frühjahr gegeben. Dort traf das Team auf viele begeisterte Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das möchten die Initiatorinnen nun auch nach Marktoberdorf bringen.

Gesagt, getan: Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. So wurde in vielen Arbeitsstunden schon ein lebensgroßer Engel ausgesägt und bemalt. Und das Projekt ist auch eine Gemeinschaftsleistung: Weil jeder Besucher und jede Besucherin von der Krippenwanderung auch etwas mit nach Hause nehmen darf, sind zahlreiche Sterne-Bastler aktiv: Kindergärten und Schulen, Seniorenheime, Vereine und Begegnungsstätten sowie Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf und der evangelischen Kirchengemeinde beteiligen sich in liebevoller Kleinarbeit an der Aktion. „Da sind schon wunderbare Exemplare im Pfarrbüro eingetroffen“, freut sich Gemeindereferentin Margot Schmid. Mehr will sie aber nicht verraten – für die Besucher soll es ja schließlich spannend bleiben!

Marktoberdorfer Pfarrer ist begeistert

Pfarrer Oliver Rid ist auf jeden Fall jetzt schon begeistert: „Wir wünschen uns, dass Jung und Alt von Nah und Fern unseren Krippenweg besuchen und sich beWEGen lassen! Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit sehnen sich die Menschen nach etwas Größerem, das dem Leben Sinn gibt. Und diesem Sinn kann bei unserem Stationenweg nachgegangen werden.“

Der Krippenweg ist vom 16. bis 29. Dezember von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Start und Ziel sind an der St. Martinskirche.

