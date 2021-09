Direkt vor der Sparkasse: Marktoberdorfer (93) geht Trickbetrüger auf den Leim

Gerade erst hatte er die 400 Euro abgehoben, schon wurde er um sie erleichtert: Die Rede ist von einem Marktoberdorfer, der einem Trickbetrüger zum Opfer fiel.

Einem 93-jährigen Marktoberdorfer sind am Freitagmittag - direkt vor der Marktoberdorfer Sparkassenfiliale in der Georg-Fischer-Straße - 400 Euro entwendet worden. Der Geschädigte wurde von einem Trickbetrüger in ein Gespräch verwickelt, in dem es um das Wechseln von Euro-Münzen ging, berichtet die Polizei.

Die Polizei in Marktoberdorf bittet um Zeugen-Hinweise

Erst nach dem Gespräch stellte der Senior erschüttert fest, wie der Unbekannte ihn um das zuvor abgehobene Geld erleichtert hatte. Der Betrüger stellte sich seinen Angaben zufolge als rumänischer Staatsbürger vor, er war seriös gekleidet und hatte südländisches Aussehen. Um Zeugen-Hinweise bittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf, Telefon 08342/96040.

