Das GoIn in Obergünzburg feiert seine Wiedergeburt

Die Diskothek GoIn samt Turm in Obergünzburg feiern Wiedereröffnung nach der Coronapause. Es spielt eine Live-Band, angesagte DJs legen auf. Was ist noch los?

23.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nach der insgesamt langen Corona-Pause öffnen die Diskothek GoIn sowie der dazugehörige Turm in Obergünzburg am Samstag, 26. März, ab 20 Uhr erstmals wieder alle ihre Tore. „Wir haben überlebt und wollen wieder mit zahlreichen Gästen in die Zukunft starten“, freut sich GoIn-Chef Jakob „Hacky“ Hurler, der den Club schon seit 1990 betreibt. (Lesen Sie auch: Scharfe Coronaregeln drücken die Stimmung in Marktoberdorf)

Auf allen Ebenen des Clubs GoIn in Obergünzburg darf gefeiert werden. Es gibt einen Foodtruck und Feuerstellen.

Am Samstag sind nun alle Floors der Disco erstmals wieder gemeinsam geöffnet – und dürfen befeiert werden. Im Turm legt DJ Chary 70er/80er Rock, Classic Rock, Dance Classics sowie Disco-Klassiker auf. Im Electro und House Floor stehen Dr. Zoldberg und Walt (sonus.fm/Rebellious Rec.) an den Plattentellern. Auch die Stadelbar ist geöffnet. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt mit einem Foodtruck und einem Essens-Zelt. Im Außenbereich (Musikgarten) gibt es Lagerfeuer und Feuerstellen. Live auf der neuen Eventbühne rockt die Band „Dark Rose“.

Die sechsköpfige Rockcoverband Dark Rose aus dem Raum Memmingen steht für handgemachten Coverrock aus vier Dekaden Rock, Hardrock und Heavy Metal. Sie hat Iron Maiden, Metallica und Guns ‘n‘ Roses ebenso auf der Pfanne wie Whitesnake oder Aerosmith sowie Aktuelleres von Volbeat, Stone Sour oder Rammstein. Es gilt 2G plus. Das Testzentrum am GoIn ist auf.