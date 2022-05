Doch kein Böller-Bunker in Wald: Unternehmen zieht Bauantrag zurück

Unternehmen zieht den Antrag für das umstrittene Pyrotechnik-Lager in Wald zurück. Das Verfahren ist beendet. In der Gemeinde atmen die Menschen auf.

18.05.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Pläne für das Pyrotechnik-Lager in Wald sind auf Eis gelegt. Stefan Goder, der Betreiber von Allgäu Feuerwerke, hat seinen Bauantrag Anfang Mai zurückgezogen. Dies teilte die Regierung von Schwaben in einem Schreiben Ende vergangener Woche mit. Goder wollte ursprünglich einen Bunker für knapp zehn Tonnen Feuerwerkskörper in der Ostallgäuer Gemeinde errichten. Mit dem Rückzug seines umstrittenen Bauantrags ist das Verfahren nun abgeschlossen. „Wir sind alle sehr erleichtert“, sagt die Walder Bürgermeisterin Johanna Purschke. Knapp zwei Jahre hat das Bauvorhaben die Gemeinde und eine Bürgerinitiative beschäftigt. Diese hatten sich klar gegen das Pyrotechnik-Lager positioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.