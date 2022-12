Dort will Unterthingau im Winter weniger Salz streuen

In Unterthingau wird der Winterdienst in Außenbereichen eingeschränkt. Der Verbrauch von Streusalz soll dadurch verringert werden. Was im Detail geplant ist.

02.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Weniger Streueinsätze in den Außenbereichen: Das sieht das neue Winterdienstkonzept in Unterthingau vor. Dadurch soll der Verbrauch von Streusalz deutlich reduziert werden. Der Marktrat hat dazu den geänderten Räum- und Streuplan für die Gemeindestraßen beschlossen.

Unterthingaus Bürgermeister kritisiert hohen Salzverbauch

Der Winterdienst müsse neu geregelt werden, um den momentan sehr hohen Salzverbrauch zu verringern, erklärte Bürgermeister Bernhard Dolp. Der Salzeinsatz sei schädlich für Umwelt und Fahrbahnen und zudem sehr teuer. Der Verbrauch an Streusalz sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im vorigen Winter wurden rund 170 Tonnen eingesetzt. Das Ziel sei eine Reduzierung auf etwa 100 Tonnen pro Saison, was auch den derzeitigen Lagerkapazitäten entsprechen würde. Das könne nur erreicht werden, wenn auf bestimmten Strecken weniger gestreut werde, erklärte Dolp.

Wie bisher sollen alle Gemeindestraßen bei Bedarf geräumt werden. In den Außenbereichen jedoch soll nur noch bei Glättegefahr sowie an Steigungen und Gefahrenstellen zusätzlich Streusalz eingesetzt werden. Innerorts und auf Strecken mit Schulbusverkehr werde auch künftig geräumt und gestreut, versicherte der Bürgermeister.

Auf diesen Strecke wird der Winterdienst eíngeschränkt

Marktrat Gerhard Specht zeigte im Gremium anhand von Luftbildern detailliert sämtliche Strecken im Außenbereich, auf denen der eingeschränkte Winterdienst gelten soll. Darunter fallen auch der Radweg zwischen Unterthingau und Oberthingau sowie die Weiterführung Richtung Görisried. Die Markträte stimmten dem vorgeschlagenen Winterdienstkonzept nach geringfügigen Änderungen einstimmig zu. An den festgelegten Abschnitten mit eingeschränktem Winterdienst sollen Hinweisschilder aufgestellt werden.

Leuchttürme, Notstromaggregate, Infoflyer: Das sind einige Bausteine aus dem Notfallkonzept der Gemeinde für einen möglichen Strom-Blackout. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Marktrates, der Feuerwehr und der Verwaltung habe sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, berichtete Dolp. Daraus sei ein Informationsblatt für die Bürger entstanden.

Unterthingau erarbeitet Notfallkonzept für Blackout

Marktrat und Kreisbrandinspektor Andreas Wirtz erläuterte Intention und Inhalt des Blattes. Es soll der Bevölkerung als Handreichung dienen und wichtige Informationen zur Krisenvorsorge mitteilen. Für einen längeren Stromausfall sind Handlungsempfehlungen enthalten. „Es ist ein schmaler Grat zwischen Panikmache und Sensibilisierung. Niemand soll verängstigt werden“, sagte Wirtz. Der Infoflyer soll Anfang Dezember mit dem nächsten Marktblatt an alle Haushalte verteilt werden.

Die Gemeinde werde bei einer Notsituation sogenannte „Leuchttürme“ als Anlaufstelle für Hilfesuchende einrichten, erklärte Dolp. Dafür wurden für Unterthingau die Mensa der Mittelschule, in Oberthingau die Mehrzweckhalle und in Reinhardsried das Schützenheim bestimmt. Für die wichtigen Bereiche Trinkwasser und Abwasser werde die Gemeinde noch weitere Notstromaggregate beschaffen. „Wichtig ist, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen, damit wir als Gemeinde für einen Tag X gerüstet sind. Gleiches gilt für die Bevölkerung“, so Dolp.

Die nötigen Ersatz- und Neubeschaffungen für die Feuerwehren Oberthingau, Reinhardsried und Unterthingau wurden vom Marktrat einstimmig beschlossen. Für persönliche Schutzausrüstungen sind rund 7800 Euro vorgesehen. Ersatz- und Neubeschaffungen beim Einsatzmaterial sind mit 8000 Euro veranschlagt. Darin sind unter anderem eine Isoliermatte für Einsätze an Elektro-Fahrzeugen und ein Kohlenmonoxid-Warner für die Sicherheit der Einsatzkräfte enthalten. Knapp 4800 Euro sind für Ausbildung, Lehrgänge und Führerscheine eingeplant. Der Umfang der Beschaffungen sei in etwa vergleichbar mit den vergangenen Jahren, erklärt Dolp. Die Wehren seien gut ausgerüstet. Er dankte allen, die sich in den Feuerwehren engagieren.

So groß ist das geplante Baugebiet

In Oberthingau sollen zusätzliche Wohnflächen entstehen. Am südlichen Ortsrand ist ein neues Baugebiet mit etwa 30 Grundstücken geplant. Seit einigen Jahren arbeite die Gemeinde daran, hier einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen, sagte der Bürgermeister. Als Problem stellten sich die Ableitung des Oberflächenwassers und mögliche Überflutungen dar. Die Entwässerungssituation sei noch nicht abschließend geklärt, aber lösbar, erklärte er. Um den Bebauungsplan in einem vereinfachten Verfahren aufstellen zu können, müsse der Beschluss noch in diesem Jahr erfolgen. Die Kosten der Bauleitplanung seien im vereinfachten Verfahren deutlich günstiger. Auch müsse der Flächennutzungsplan nicht geändert werden. Der Marktrat beschloss darauf einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Oberthingau – unterhalb der Bergstraße“.

