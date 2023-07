Drei 70-Jährige aus Marktoberdorf erzählen: Deshalb lieben wir unser Zuhause

Die Stadt feiert ihren 70. Geburtstag. Und drei 70-Jährige erzählen, wie sie mit Marktoberdorf groß geworden sind und was ihr Zuhause eigentlich ausmacht.

14.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Am 17. Juli 1953 wurde die Stadt Marktoberdorf geboren. Der Markt erhielt das Stadtrecht. Im selben Jahr kam Hannelore Leonhart am Sonnenbichl in Marktoberdorf zur Welt. „Ich wurde daheim geboren“, erzählt sie. Leonhart erinnert sich an eine sehr idyllische Kindheit. Sie wuchs in einem Mehrfamilienhaus mit einem riesigen Garten im Jörglweg auf und ging auf die Mädchenschule. Dort, wo sich die Mädchenschule einst befand, wird gerade die Grundschule St. Martin neu gebaut. Ihr Mann Herbert Leonhart wurde im alten Krankenhaus geboren und wuchs nur wenige Straßen entfernt auf, nämlich in der Kaufbeurener Straße. Wo heute ganz selbstverständlich die Autokolonnen durch die Straße rollen, war es vor 70 Jahren deutlich ruhiger. „Nur ein Bauer in unserer Straße hatte ein Privatauto“, erinnert sich Herbert Leonhart, der die Knabenschule besuchte. Sie befand sich dort, wo heute das Rathaus ist. Ernst Höfler kam ebenfalls 1953 in Steinbach zur Welt. Das Vereinsleben spielte von Klein eine große Rolle. „Ich habe viel Sport getrieben“, erzählt er. Vom Skifahren über Langlauf bis hin zum Steinlupfen war alles dabei.

