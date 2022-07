Drei Fälle von Unfallflucht im Ostallgäu: Die Polizei Marktoberdorf sucht nach den Tätern

In Bidingen hat es einen, in Marktoberdorf zwei Unfälle mit Fahrerflucht gegeben. Darunter waren zwei Lastkraftwagenfahrer. Die Polizei ermittelt.

05.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Drei Fälle von Unfallflucht hat es am Montag im Ostallgäu gegeben: Zwei davon in Marktoberdorf, einen in Bidingen. In allen drei Fällen entstanden Sachschäden. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet Zeugen sich zu melden. (Lesen Sie dazu auch: Radfahrer fährt Kind in Leuterschach an und lässt es verletzt liegen)

Ein Zeuge beobachtete den Unfall

Bei einem der Unfälle in Marktoberdorf am Montagvormittag hat ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brückenstraße beobachtet, wie ein Lastkraftwagenfahrer beim Rangieren eine Dachrinne anfuhr. Laut Polizei fuhr der Fahrer einfach weiter, statt sich um den Schaden zu kümmern, den er verursacht hatte. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und übergab es der Filialleiterin des Verbrauchermarktes. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Schaden an der Dachrinne beläuft sich auf ungefähr 300 Euro.

Delle an geparktem Fahrzeug entdeckt

Ebenfalls in Marktoberdorf hat eine 68-jährige Frau an ihrem Auto, das sie am Montagvormittag für zwei Stunden in der Salzstraße geparkt hatte, eine beträchtliche Eindellung auf der linken Seite entdeckt. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verursacher bisher nicht gemeldet. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Absperrpfosten umgefahren

Ein weiterer Fall von Unfallflucht hat sich am Montagnachmittag bei Bidingen ereignet. Ein Lastwagenfahrer mit Anhänger fuhr nahe einer Baustelle auf der B472 von Ob in Richtung Marktoberdorf über zwei Absperrpfosten. Wie die Polizei berichtet, entfernte der Mann die Pfosten unter seinem Fahrzeug und fuhr anschließend weiter. Ein Unfallzeuge konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers auf die weite Entfernung nicht erkennen. Es müsste dich bei dem Lastkraftwagen jedoch um einen Renault handeln. An dem Absperrpfosten entstand lediglich ein geringer Schaden.

In allen drei Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter der Nummer 08342 / 96040 entgegen.

Lesen Sie auch

Unfälle in Thalhofen und Mauerstetten Betrunkener Autofahrer fährt über Kreisverkehr und touchiert mehrere Verkehrszeichen

Lesen Sie auch: Unbekannter fährt in Marktoberdorf Auto an und hinterlässt eine kuriose Entschädigung