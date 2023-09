"Jede Teilnahme zählt" - dritter Muko-Lauf findet in Wald statt

Am 23. September findet der dritte Muko-Lauf in Wald statt. Der Erlös kommt kranken Menschen zugute. Alle Infos zur Anmeldung und zur Veranstaltung.

20.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Zum dritten Mal veranstaltet der Förderverein Mukoviszidose Wald am Samstag, 23. September, den Muko-Lauf. "Wir hoffen auf viele Läuferinnen und Läufer", sagt Vorsitzender Gerhard Berkmiller. Der Erlös aus der Veranstaltung - Startgebühren und Einnahmen aus dem Verkauf von Essen, Getränken und Losen - wird an den Bundesverein Mukoviszidose in Bonn gespendet.

Der Förderverein Mukoviszidose Wald setzt sich für kranke Kinder und Jugendliche ein

Mukoviszidose ist eine unheilbare Stoffwechselkrankheit, von der vor allem die Lunge und Verdauungsorgane betroffen sind. 8000 junge Menschen sind in Deutschland betroffen. Berkmillers 19-jähriger Sohn David leidet seit seiner Geburt an der Krankheit. Eine Lungentransplantation rettete ihm 2018 im letzten Moment das Leben. Der Förderverein möchte weiteren Betroffenen und deren Familien helfen. "Durch unsere Benefizveranstaltungen konnten wir bislang über 125.000 Euro spenden“, sagt Berkmiller. Das Geld fließt unter anderem in Frühdiagnose, Therapieförderung, soziale Hilfe und Forschung.

Bisher haben sich über 1000 Personen beim diesjährigen Muko-Lauf angemeldet

Kommenden Samstag kann jeder und jede, der oder die möchte, mitmachen. Die Teilnehmenden haben die Wahl zwischen drei Strecken: gemütliche 4,5 Kilometer für Spaziergänger und Hobbyläufer, 10 Kilometer für Sportlerinnen und Sportler und 21,1 Kilometer für ambitionierte Läuferinnen und Läufer.

Um 13 Uhr fällt der Startschuss an der Waldhalla in Wald. Laut dem Förderverein haben sich 1094 Personen angemeldet. Das sind knapp 200 mehr als beim vorherigen Muko-Lauf 2021, bei dem die Anmeldungen wegen der Corona-Pandemie auf 900 Personen beschränkt waren. Nachmeldungen vor Ort sind begrenzt möglich. Die Startnummern werden ab 10.30 Uhr vergeben oder bereits am Vortag ab 17 Uhr ebenfalls in der Waldhalla. Bei der Vergabe kann zusätzlich ein Laufshirt erworben werden.

Auch wer nicht laufen möchte, kann seinen Teil zur Spendenaktion beitragen

"Wer nicht mitlaufen möchte, kann auch einfach zuschauen, etwas essen oder sein Glück bei der Tombola versuchen", sagt Berkmiller. Jede Art der Teilnahme zählt.

Ab elf Uhr haben am Samstag zahlreiche Essenstände sowie einen Losverkauf geöffnet. Geplant sind zudem Kinderschminken, Seifenblasenkunst und eine Hüpfburg. Abends spielen zwei lokale Bands: b-ROCKhaus um 18.30 Uhr und Speckdrum um 21.30 Uhr. Zwischendurch sorgen DJs für Unterhaltung.

Eine Neuerung im Vergleich zu den vergangenen Muko-Läufen: Dieses Jahr ist der Lauf Teil des Laufsport Saukel Cups 2023. Dabei werden sieben Wettkämpfe angeboten, von denen vier absolviert werden müssen, um im Cup gewertet zu werden. Einer davon könnte also der Muko-Lauf sein. "Unser Ziel ist es, dadurch noch mehr Teilnehmende zu gewinnen - und damit mehr Spendengelder", sagt Berkmiller.

Alle weiteren Infos zum Lauf und zur Veranstaltung gibt es auf der Homepage des Fördervereins Mukoviszidose Wald.