Autofahrer fällt auf: Polizei ordnet Bluttest an

In Leuterschach (Ostallgäu) haben Polizisten einen Autofahrer angehalten. Bei der Kontrolle verhielt er sich auffällig und schlug einen Drogen-Schnelltest aus.

17.03.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Ein 29-jähriger Autofahrer hat bei einer Polizeikontrolle in Leuterschach einen Drogen-Schnelltest ausgeschlagen. Laut Polizei kontrollierten die Beamten den Mann am Montag in der St.-Mang-Straße. Dabei bemerkten sie, dass sich der 29-Jährige drogentypisch verhielt und boten ihm einen Schnelltest an.

Bei positivem Test drohen Bußgeld und Fahrverbot

Der Mann schlug diesen jedoch aus, weshalb ihm beim Arzt Blut abgenommen wurde. Sollte das Ergebnis des Bluttests positiv ausfallen, muss der Mann ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zahlen. Zudem erwartet ihn dann ein einmonatiges Fahrverbot.

Lesen Sie auch: Prozess um illegale Waffen und kiloweise Drogen im Oberallgäu