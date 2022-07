Droht Marktoberdorf ein Sommer ohne Baden am Ettwieser Weiher?

Zum Schutz der bedrohten Bachmuscheln muss der Badeweiher "Ette" Wasser abgegeben. Bald ist er leer. Die Stadt will das gern verhindern - doch sie kann nicht.

14.07.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Droht den Marktoberdorfern ein Sommer ohne Badespaß am Ette? Ausgeschlossen ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Denn der Ettwieser Weiher läuft Gefahr, trockenzufallen. Die Vorgaben zum Erhalt des dortigen Bachmuschelbestandes in Kombination mit der anhaltenden Trockenheit sorgen dafür, dass der Pegel des Weihers unaufhörlich fällt. Die Stadt will das baldige Austrocknen verhindern. Doch sind ihr aufgrund der geltenden Anordnung der übergeordneten Behörde die Hände gebunden. Mit einem Eilantrag an das Landratsamt will Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell erreichen, dass beide zu ihrem Recht kommen: Bachmuschel und Badegäste.

