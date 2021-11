Drohung gegen Marktoberdorfer Schule: Polizei ermittelt 16-jährige Tatverdächtige

Die Polizei hat die mutmaßliche Verfasserin des Drohbriefs gegen das Gymnasium Marktoberdorf ermittelt. Die 16-Jährige wollte aber wohl gar nicht der Schule drohen.

10.11.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Nach dem Fund eines Briefs, der eine Drohung gegen das Gymnasium in Marktoberdorf zum Inhalt hatte, und der am Montag einen Polizeigroßeinsatz in Marktoberdorf mit der Evakuierung von mehr als 3000 Schülern aus dem Schulzentrum auslöste, haben Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf nun eine Tatverdächtige ermittelt. Das berichtet Polizeisprecher Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West aktuell.

Ermittlungen in einem Marktoberdorfer Ortsteil führten die Polizei auf die Spur der 16-Jährigen

Die im Verlauf des Montags geführten Ermittlungen und Vernehmungen im Umfeld der Personen aus einem Marktoberdorfer Ortsteil, die das Schreiben an die Polizei weiterleiteten, führten die Polizei demnach auf die Spur einer 16-jährigen Jugendlichen. Diese stehen laut Polizei allerdings in keiner direkten Verbindung zu den Personen aus einem Marktoberdorfer Ortsteil.

In dem Schreiben wurde angedroht, dass am Gymnasium „etwas Schlimmes“ passiere. Die 16-Jährige verfasste den Brief anonym und legte ihn so ab, dass er gefunden werden musste - aber nicht an der Schule selbst.

Polizei: "Mit dem Brief wollte die 16-Jährige weder Schule noch Schüler bedrohen, sondern einen anderen Jugendlichen warnen"

Nach den ersten Vernehmungen stellte sich heraus, dass die 16-Jährige, mit dem Schreiben niemandem drohen, sondern einen Schüler vor einem Besuch der Schule warnen habe wollen, "da diesem sonst schuldisziplinäre Konsequenzen drohen würden", erläutert Polizeisprecher Stabik in einer aktuellen Presseerklärung. "Das heißt, der Brief war nicht als Drohung, sondern als Warnung gedacht", sagt Stabik gegenüber der AZ. "So nach dem Motto: Du bekommst Ärger, wenn Du in die Schule gehst."

Die Polizei habe den Brief mit dem Inhalt, "es passiert etwas Schlimmes am Gymnasium", aber als unkonkrete Bedrohung gesehen und interpretiert, da er viel Raum für Spekulationen gelassen habe. "Wir mussten uns entscheiden, ob wir die Drohung ernstnehmen. Genau das haben wir getan", sagt Stabik. Montagmorgen hab ja keiner wissen können, dass da wenig dahinterstecke.

Warum die Polizei den Drohbrief am Montag so ernst genommen hat

Als dann die Schulen evakuiert waren und man gesehen habe, dass dort niemand widerrechtlich eingedrungen war, sei im Laufe des Einsatzes immer klarer geworden, dass nicht nur keine Gefährdung für Schüler oder Lehrer bestanden habe, aondern auch nicht gegen das Gebäude des Gymnasiums selbst, "gegen das die Drohung gerichtet schien". Zumal auch die Durchsuchung des Gymnasiums nichts ergeben habe.

Die Beamten der Polizeiinspektion Marktoberdorf leiteten gegen die Jugendliche ein Verfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Ankündigung von Straftaten ein.

