Dumm gelaufen: Graffiti-Täter in Aitrang überführen sich selbst

Jugendliche besprühen in Aitrang eine Bushaltestelle mit Graffitis. Die Polizei bekommt einen anonymen Hinweis. Doch die Jugendlichen verraten sich selbst.

11.09.2022 | Stand: 14:40 Uhr

Da haben sich Jugendliche in Aitrang wohl selbst einen Bock geschossen: Wie die Polizei mitteilt, beschädigten Samstagnacht mehrere Jugendliche eine Bushaltestelle in Aitrang. Laut Polizei schmierten sie sinnlose Botschaften an eine Wand. Im Anschluss fotografierten sie ihre „Kunstwerke“ und teilten sie dann auf der Plattform Instagram.

Polizei Marktoberdorf sucht weiterhin nach Zeugen

Damit überführten sie sich sozusagen selbst. Die Jugendlichen bekamen daraufhin Besuch von der Polizei. Sie müssen sich nun für ihre Graffiti-Aktion verantworten. Zeugen der Tat sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der Nummer 08342/96040 zu melden.

Lesen Sie auch: Lkw-Fahrer übersieht 92-Jährige mit Rollator: Frau stirbt bei Unfall