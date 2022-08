E-Autos: Erste Schnellladesäule in Marktoberdorf

In Marktoberdorf ist eine erste 150-kW-Schnellladesäule im Stadtgebiet in Betrieb. Sie steht auf dem Areal bei den Märkten dm und Takko in der Brückenstraße.

22.08.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Das E-Auto schnell laden: Das ist nun auch in Marktoberdorf möglich. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, VWEW-Geschäftsführer Stefan Fritz sowie die Geschwister Dr. Angelika und Alois Mair als Grundeigentümer haben kürzlich die erste 150-kW-Schnellladesäule in Marktoberdorf offiziell in Betrieb genommen.

Ein E-Auto kann dort innerhalb einer halben Stunde Strom für 300 Kilometer tanken

Die Ladestation ist für alle E-Auto-Fahrer zugänglich auf dem Parkplatz der Ladengeschäfte an der Brückenstraße 11 bis 15 (Areal rund um dm-Drogeriemarkt und Bekleidungsgeschäft Takko). An zwei Ladepunkten kann dort mit CCS-Steckern mit bis zu 150 kW Schnellladeleistung Strom getankt werden. Damit kann ein E-Auto mit einer 60-kWh-Batterie während eines 30-minütigen Einkaufs ausreichend Strom für 300 Kilometer Reichweite laden. (Lesen Sie auch: Stadt Marktoberdorf startet Klimaschutz-Offensive und verzichtet dabei auf externe Beratung.)

„Mit der Schnellladesäule ist Marktoberdorf in der Zukunft der Elektromobilität angekommen“, freut sich Bürgermeister Hell über die 150-kW-Station. VWEW-Geschäftsführer Fritz erklärt: „Der Schnelllader steht an einer zentralen Stelle in Marktoberdorf und ist auch von der Bundesstraße B12 aus gut zu erreichen.“ Damit unterstütze das Unternehmen den Ausbau der E-Mobilität in der Region.

Der Energieversorger VWEW betreibt die Schnellladesäule gemeinsam mit Alois und Angelika Mair, den Grundeigentümern

Die Geschwister Mair haben darüber hinaus auch die umliegenden Geschäfte und Kunden im Blick: „Die Möglichkeit, während des Einkaufs viele Kilometer zu tanken, erhöht die Attraktivität der Geschäfte an der Brückenstraße.“ Die Ladesäule wird von VWEW gemeinsam mit den Geschwistern Mair betrieben, die operative Geschäftsführung übernimmt VWEW-energie als kommunaler Energieversorger. Dr. Angelika Mair sagt: „Unser Energieversorger hat das Know-how für die Ladeinfrastruktur, wir einen geeigneten Standort. Das ruft nach einer Zusammenarbeit.“

Die Kosten für Schnellladung an der Säule betragen 55 Cent pro geladener Kilowattstunde. Die Schnellladestation ist ins VWEW-Ladenetzwerk eingebunden. Damit steht sie nicht nur VWEW-Kunden, sondern auch allen Kunden der Kooperationspartner von Eneco eMobility (früher ChargeIT Mobility) zur Verfügung. E-Autofahrer, die keine Ladekarte besitzen laden per App. (Lesen Sie auch: Ostallgäuer Autor Florian Hausmann warnt: „Wenn wir so weitermachen, ist die Erde bald unbewohnbar!“)

Die wichtigsten Fakten zur E-Schnellladesäule in Marktoberdorf in Kürze:

Schnellladesäule mit einer Gesamtladeleistung von bis zu 150 kW an zwei Stellplätzen

2 CCS-Stecker zum Laden mit Gleichstrom (DC) mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW

Gleichzeitige Nutzung beider DC-Ladepunkte möglich: Die Gesamtladeleistung von 150 kW wird, je nach Batterie der Fahrzeuge, aufgeteilt.

5-Meter-Ladekabel zum bequemen Laden auch größerer Fahrzeuge

Lesen Sie auch