Einstimmig hat der Rat in Ruderatshofen die Erschließung des Baugebiets Im Weitfeld beschlossen und so grünes Licht gegeben. Wo es in der Planung knifflig wird.

08.05.2021 | Stand: 10:49 Uhr

Die Planung für die Erschließung Im Weitfeld, des ehemaligen EVG-Geländes in Ruderatshofen (wir berichteten), steht. Planer Bernhard Mühl-egg vom Ingenieurbüro für Tiefbau stellte die Details im Gemeinderat vor. Damit das Planungsbüro die weiteren Schritte gehen kann, musste diese Erschließungsplanung vom Ratsgremium förmlich festgestellt werden.