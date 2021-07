"So darf es schon weitergehen": Franziska und Eusebius Stückl feiern in Stötten-Remnatsried diamantene Hochzeit. Warum sie beide noch so fit und glücklich sind.

„Das kommt heute nicht mehr so oft vor“, sagt Franziska Stückl dankbar. Sie hat kürzlich mit ihrem Ehemann Eusebius – im April 90 geworden – diamantene Hochzeit gefeiert. „Es war ein schönes Fest“, sagt Tochter Ingrid. Ein Familiengottesdienst in der St. Thomaskirche in Remnatsried stand im Mittelpunkt und die gesamte Familie feierte diesen Ehrentag, so gut es nach den Coronaregeln ging.