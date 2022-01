Ein Festival der Extraklasse: Internationaler Kammerchor-Wettbewerb findet in Marktoberdorf statt

An Pfingsten findet zum 17. Mal der Internationale Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf statt. 300 Sänger aus verschiedenen Ländern werden erwartet.

19.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Endlich ist es wieder soweit: An Pfingsten 2022 findet der Internationale Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf statt. Es ist bereits der 17. Auflage des Wettbewerbs, der in der Ostallgäuer Kreisstadt ausgetragen wird. Der Verein MODfestivals befindet sich mitten in der Planung. Von Freitag, 3. Juni, bis Dienstag, 7. Juni, erwartet Marktoberdorf 300 Sängerinnen und Sänger aus acht verschiedenen Ländern. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Dr. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.

Die Auswahl der Teilnehmerchöre verspricht einen Wettbewerb auf höchstem künstlerischen Niveau und eine große geografische Bandbreite, die die Chorwelt in Marktoberdorf zusammenführt, teilen die Veranstalter mit. Erwartet werden in diesem Jahr Chöre aus den USA, Indonesien, Südafrika, Russland, Slovakei, Tschechien, Österreich und Deutschland. In zwei Wettbewerbsrunden geben sie ihr Können zum Besten. Drumherum findet ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzerten und Begegnungen statt.

Wettbewerb startet am 3. Juni in Marktoberdorf

Laut dem vorläufigen Zeitplan startet der Internationale Kammerchor-Wettbewerb mit einem Eröffnungskonzert am 3. Juni. Am Tag drauf findet die erste Wettbewerbsrunde statt. Die zweite Runde ist für den 5. Juni angedacht. Am 7. Juni sollen die Ergebnisse bekannt gegeben werden. An diesem Tag finden auch die Preisverleihung sowie das Abschiedskonzert statt. In der Jury sitzen fünf Fachjuroren (siehe Infokasten). Sie bewerten die Chöre nach verschiedenen Gesichtspunkten wie ihre technische und die künstlerische Ausführung. Dabei spielen beispielsweise Intonation, Rhythmik, Textinterpretation und Programmgestaltung eine wichtige Rolle.

Bereits seit 1989 trifft sich in Marktoberdorf alle zwei Jahre über die Pfingsttage die internationale Chorszene zum Kammerchor-Wettbewerb. Die Veranstaltung findet im Wechsel mit dem Festival „Musica Sacra International“ statt. In den bisher 16 Ausgaben nahmen etwa 200 Chöre aus über 40 Ländern teil. 2019 feierte der Wettbewerb 30-jähriges Jubiläum. Dann kam Corona. Bereits im vergangenen Jahr, 2021, hätte die 17. Auflage des Kammerchor-Wettbewerbs stattfinden sollen. Die Pandemie machte eine Durchführung jedoch unmöglich. MODfestivals entschied sich deshalb in Absprache mit den Behörden, dem Vorstand und der künstlerischen Leitung zu einem einmaligen Tausch der Festivals. Statt dem Internationalen Kammerchor-Wettbewerb fand erneut „Musica Sacra“ statt. Infolgedessen sollen dieses Jahr und 2023 jeweils ein Internationaler Kammerchorwettbewerb ausgetragen werden.

Masterclass für Chordirigieren

Im Anschluss an den Kammerchor-Wettbewerb findet vom 8. Juni bis 12. Juni die Internationale Masterclass für Chordirigieren in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf statt. Die Leitung der Masterclass 2022 haben Georg Grün aus Deutschland und Ko Matsushita aus Japan inne. Als zusätzliche Dozenten konnte das renommierte Calmus Ensemble gewonnen werden. Als Chor steht einer der Teilnehmerchöre des Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs Marktoberdorf zur Verfügung. Der Abschluss der Masterclass, der erstmals als Dirigentenwettbewerb stattfindet, wird ein öffentliches Konzert in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf sein.

Lesen Sie auch

Festival-Vorschau 2022 Festivals im Allgäu: Auf die Stille folgt (vielleicht) der Sturm

Der Kartenvorverkauf für das Festival beginnt am Dienstag, 19. April. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.kammerchorwettbewerb.org