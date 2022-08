Ein Foto von 1942 wirft in Obergünzburg Fragen auf: Pferde im Kriegsdienst

1941 mussten Bauern ihre Pferde an die Wehrmacht abgeben. Zwei Schimmel aus dem Ostallgäu kamen an die Front. Was dort mit ihnen geschah, ist bis heute unklar.

Deutsche Wehrmachtsoldaten in einer tief verschneiten Landschaft. Ein Pferdegespann mit einem Versorgungswagen. Das ist auf einem abgegriffenen Foto aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu sehen. Auf der Rückseite steht in verblichenen, mit Bleistift geschriebenen Buchstaben: „1942 - Eismeer - 40 Grad Minus - Schimmel von Kugelmann Eschers“. Das Bild sorgte beim Erzähl-Café Ü80 des Arbeitskreises Heimatkunde Obergünzburg (AKH) für angeregte Unterhaltungen. (Lesen Sie dazu auch: Als in Obergünzburg Lebensmittel im Hausierer-Wagen kamen)

Das Foto weckt schmerzliche Erinnerungen

Das eindrucksvolle Foto mit den wenigen Hinweisen führte den AKH zur besagten Familie nach Eschers, um Hinweise auf das Geschehen in den Kriegsjahren vor 80 Jahren zu bekommen. Die Spurensuche weckte schmerzliche Erinnerungen. Remig Kugelmann aus Eschers, einem Ortsteil von Untrasried, kann sich an die wehmütigen Erzählungen seines Vaters Josef (1913-1992) erinnern. Während des Krieges wurde ihm sein landwirtschaftliches Pferdegespann weggenommen. Auch Feldpost- und Klagebriefe seiner Kriegskameraden und Bauernfreunde legen nahe, wie schlimm solche Enteignungen waren. Bilder aus den Vorkriegsjahren, auf denen das noble Gespann bei Kutschfahrten, Kirchen- und Dorffesten, bei Hochzeiten, aber auch bei der Ernte zu sehen ist, deuten darauf hin, wie wichtig dieses Pferdegespann als Transportmittel damals für die Familie war. Ein solches einbüßen zu müssen, bedeutete einen großen Verlust.

Die Wehrmacht holte die Pferde für den Kriegsdienst ab

Die Aufregung, die damals in Eschers herrschte, war auch in vielen anderen Dörfern und Ortschaften gang und gäbe. Besonders im Jahr 1941 riss die Wehrmacht Pferdegespanne auseinander. Die Tiere sollten als Zug- und Reitpferde für Kriegsdienste in den Kavalleriedivisionen eingesetzt werden. Im Saliterhof am Unteren Markt in Obergünzburg wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die Pferde wurden in die Kavalleriedivision nach Hauenstein / Pfalz verfrachtet – darunter auch das Schimmelgespann auf dem alten Bild. Die Schimmel verschlug es an die sogenannte Eismeerfront. Diese Frontlinie, die mehrere Jahre bestand, verlief zwischen der Deutschen Wehrmacht und der sowjetischen Roten Armee. Sie erstreckte sich durch den Großraum Russland, durch Finnland und Norwegen und über mehrere hundert Kilometer hinweg in die Arktische Tundra.

Einige Fragen bleiben ungeklärt

Wie viele Soldaten dort wohl hungernd und bei 40 Grad minus kämpfen mussten und erfroren? Und was passierte mit den Pferden, die nur wenig Futter bekamen und durch schneereiches, unwegsames Gelände gehen mussten? Antworten auf diese Fragen gehen aus den Feldpostbriefen oder sonstigen Aufzeichnungen leider nicht hervor. Etwaige Heimkehrer haben nach dem Krieg wohl nie darüber gesprochen.

