Nach über 100 Jahren kehrt der Bartgeier wieder ins Ostallgäu zurück. Wie es dazu kam, dass sich der beeindruckende Vogel wieder in der Region blicken lässt.

24.01.2021 | Stand: 14:05 Uhr

An die 120 Jahre hatte ihn keiner mehr im Ostallgäu gesehen. Jetzt aber kann mit etwas Glück immer öfter ein Gigant der Lüfte am Himmel im Bereich Füssen/Pfronten gesichtet werden. Die Rede ist vom Bartgeier – auch Lämmer- oder Knochengeier genannt –, der nach Angaben von Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) zunehmend bei Erkundungsflüge in der Region anzutreffen ist.