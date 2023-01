Ein letztes Mal: Kolpingtheater Marktoberdorf führt Komödie "Licht aus" im Modeon auf

Das Stück "Licht aus" feierte in Marktoberdorf bereits einen großen Erfolg beim Publikum. Nun gibt es eine allerletzte Aufführung im Modeon.

03.01.2023 | Stand: 11:12 Uhr

Lügen haben kurze Beine: Diese Volksweisheit treibt die attraktive Künstlerin Brenda (Lucia Golda) in der Komödie „Licht aus!“ (Black Comedy von Peter Shaffer) auf die Spitze. Bereits am 31. Dezember begeisterte das Kolpingtheater Marktoberdorf mit der Inszenierung. Das Ensemble spielt nun am 7. Januar 2023 um 20 Uhr im Modeon Marktoberdorf zum letzten Mal diese beliebte Wiederaufnahme.

Kolpingtheater Marktoberdorf hat Ensemble größtenteils neu besetzt

Neu dabei sind Walter Sirch als trotteliger Mr Furnival, Patrick Lutz (der fesche Ex Clemens), Susanne Steger (die nachbarliche Schreckschraube Herriette) und Ann-Kathrin Hoffmann (die Kunstmäzenin Godunov). Das größtenteils neu besetzte Ensemble harmoniert bestens. Zum 100-jährigen Jubiläum sind Lachsalven und liebevolle Details garantiert.

Tickets für das Stück gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Eselsohr sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse ab 19 Uhr.

