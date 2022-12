Ein Mann und seine Gitarre: Werner Schmidbauer liefert große Show im Modeon Marktoberdorf

Liedermacher Werner Schmidbauer zündet im Modeon Marktoberdorf ein echtes Feuerwerk an „Herzensliedern“. Er liefert zu vielen Themen eine musikalische Antwort.

13.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Viel versäumt hatten es die Besucher, die nicht im Modeon waren, denn Schmidbauer zündete ein Feuerwerk an „Herzenslieder“, an Wortspielen an Geschichten. Es sprudelte nur so heraus aus ihm, seine Gedanken und Ideen schienen unerschöpflich zu sein. „Sche dass daseits“, sagte Schmidbauer. „Bei mir“ so betitelt er die erste Solotournee, die er nach 35 Jahren Liedermacherei, nach über zwanzig Jahren Duo mit Martin Kälberer und nach den vielen Trio-Auftritten mit Pippo Pollina und Kälberer, auf die Bühne bringt. Nur wenige Meter steht Schmidbauer vor seinem Publikum, zupft seine verschieden großen Gitarren und singt auf seine oberbayerische Art: „I glaub net an Macht, i glaub net an Geld, ich glaub net an Wirtschaft, doch i glaub, was mei Herz mit verzählt, i glaub an Musik und an Di“. Dieses Stück schrieb Schmidbauer vor 17 Jahren und ist nach wie vor aktuell, „i hab bloß zwei Zeilen geändert“.

