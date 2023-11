Ein neues Gesicht für das Görisrieder Dorfblättle

Die Görisrieder Dorfzeitung wird von einem neuen Verlag gedruckt. Das bringt Veränderungen mit sich. Das Wasserschutzgebiet beschäftigt den Gemeinderat ebenfalls.

Ab Januar 2024 wird das Görisrieder Dorfblättle farbig erscheinen. Gedruckt wird es künftig vom Verlag CBS Marktoberdorf (printcenter). Das beschloss der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig, nachdem der bisherige Verlag den Vertrag mit der Gemeinde aufgekündigt hatte.

Seit 2007 erscheint das Dorfblättle vierteljährlich

Von der ersten Ausgabe des Dorfblättles im September 2007 hat der Verlag Wittich Medien KG die vierteljährlich erscheinende Dorfzeitung gedruckt, sagte Bürgermeister Dr. Stephan Bea. „Wir können stolz auf unser Dorfblättle sein, das aus einer Initiative eines Dorfentwicklungsprojekts in Thierhaupten heraus entstand.“ Erste Chefredakteurin war Karin Knüsli. Gemeinsam mit einem Team stellte sie das Dorf-Nachrichtenblatt auf die Beine. Seit 2023 führt Carola Härle das Blättle weiter. Aktuell unterstützen sie sechs Redakteurinnen und Redakteure.

Aufgrund des seltenen Erscheinungsrhythmus und der geringen Auflage von 700 Exemplaren ist der Druck für den bisherigen Verlag zu unwirtschaftlich geworden, erläuterte Bea. Beim neuen Verlag liegen die Druckkosten pro Ausgabe um 500 Euro höher als bisher, wobei zwischen Schwarz-weiß und Farbdruck lediglich 100 Euro liegen. Von Vorteil sei beim neuen Verlag zudem die direkte und persönliche Abstimmung des Satzes sowie die schnelle kostenfreie Auslieferung nach Abschluss der Druckarbeiten. Einstimmig beschloss das Gremium, den Druck dem neuen Verlag zu übertragen. Zur Reduzierung der Mehrkosten sollen mehr Anzeigen möglich sein, wobei das Dorfblättle nicht zum Anzeigenblatt werden soll. Auch die Möglichkeit eines Sponsoring des Blättles wird angedacht.

Wasserschutzgebiet soll überprüft werden

Vom Landratsamt wurde die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass die Bewilligung zur Grundwasserentnahme für die Trinkwasserversorgung der Gemeinde zum 31. Juli 2025 ausläuft. Auch der Bescheid für die Errichtung eines Badeteichs (Freibad) sowie zur Ableitung von Quellwasser und zur Einleitung des Teichwassers in den Waldbach endet zum 31. Dezember 2025.

Zudem ist das 2004 ausgewiesene Wasserschutzgebiet zu überprüfen und gegebenenfalls an den Stand der Technik anzupassen. Die Bewilligung zur Grundwasserentnahme und die Überprüfung des Wasserschutzgebiets sollten an ein Fachbüro vergeben werden, teilte Bürgermeister Bea dem Gremium mit. Nach kurzer Diskussion waren sich die Räte ohne direkten Beschluss einig, dass vom Fachbüro Jellen ein Angebot eingeholt werden soll. Dazu soll am Mittwoch, 22. November, ein Vorgespräch und Vororttermin stattfinden.

Im Jahr 2024 ist eine Fahrt in die Partnerstadt Aizenay/Vandee geplant

Zum Schluss wies Bea noch darauf hin, dass die Verlängerung der Genehmigung für das Ableiten von Abwasser aus der Kläranlage in den Waldbach öffentlich ausgehängt worden ist. Das beauftragte Forstgutachten sei fertiggestellt und werde in der nächsten Sitzung besprochen. Im Jahr 2024 sei eine einwöchige Fahrt zur Partnerstadt Aizenay/Vandee in Frankreich geplant. Der Zeitpunkt der Reise wird noch bekannt gegeben.

