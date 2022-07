Ein Runder Tisch soll es jetzt richten: Gibt es doch noch Hoffnung für den Ette?

Regierung regt eine Gesprächsrunde an, um den Konflikt um das mögliche Austrocknen des Ettwieser Weihers zu lösen. Wie eine Bachmuschel-Expertin helfen soll.

21.07.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Marktoberdorf In das Aufreger-Thema Ettwieser Weiher ist Bewegung gekommen. Die Regierung von Schwaben hat nun zur Lösung des Konflikts einen Runden Tisch der beteiligten Parteien angeregt. Wie mehrfach berichtet, besteht die akute Gefahr, dass der Ettwieser Weiher trockenfällt. Auf behördliche Anordnung muss der Weiher kontinuierlich Wasser an den Ettwieser Bach abgeben, um den streng geschützten Bachmuschebestand zu erhalten. Sinkt der Pegel weiter, ist es mit der Badesaison bald vorbei. Verärgerte Bürger wollen daher am Freitag vor dem Landratsamt demonstrieren.

