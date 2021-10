"Ein Stück Normalität": Stadt Marktoberdorf will Weihnachtsmarkt durchziehen

Der Weihnachtsmarkt und der Martinimarkt sollen in Marktoberdorf unbedingt stattfinden. "Die Menschen sehnen sich nach Normalität!", sagt der Bürgermeister.

Einstimmig hat sich der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates dafür ausgesprochen, dass der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfindet. „Auch den Martinimarkt wollen wir nach Möglichkeit heuer wieder durchführen“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ( CSU). In der Sitzung hob Hell den Symbolcharakter vor, den gerade der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt als „sehr beliebte Traditionsveranstaltung“ in der Stadt habe.

Eine Freiluftveranstaltung - beliebt und mit Tradition, aber ohne "Volksfestcharakter"

„Die Menschen sehnen sich nach Normalität! Die Menschen möchten nach eineinhalb Jahren Pandemie wieder mehr rausgehen“, sagte Hell. Er verwies auch darauf, dass es sich bei den Märkten um reine Freiluftveranstaltungen handle und dass die geltende 14. Bayerische Infektionsschutzverordnung diese problemlos zulasse: „Märkte, die keinen Volksfestcharakter haben – und bei denen nicht mehr als 1000 Leute gleichzeitig da sind, sind aktuell ohne große Einschränkungen oder Auflagen möglich.“ Daher wolle die Stadt den Martinimarkt Anfang November sowie den Weihnachtsmarkt vom 3. bis 12. Dezember in diesem Jahr wieder veranstalten.

Auch die Mehrzahl der umliegenden Städte beabsichtige, ihre Weihnachtsmärkte abzuhalten, sagte Hell. Das Corona-Infektionsrisiko will die Stadt dadurch minimieren, dass die Buden Richtung Salzstraße entzerrt werden, obwohl es sich bei dem Bereich zurzeit um den Abfahrtsbereich für die Baustelle am früheren Gasthof Baldauf handle. Außerdem solle auf ein Rahmenprogramm weitgehend verzichtet werden. Von den Räten im Ausschuss erhielt Hell viel Zustimmung für diese Position.

"Wenn Menschen miteinander Fußball spielen können, können sie auch miteinander auf den Weihnachtsmarkt gehen!"

So sagte etwa Stefan Elmer (SPD): „Der Weihnachtsmarkt sollte jetzt ein Stück Normalität sein. Zumal wir nicht wissen, was nächstes Jahr ist.“ Dr. Anne-Dore Fritzsche (Grüne) sagte: „Wir sind sehr dafür, dass die Märkte stattfinden. Wenn Menschen Fußball spielen können, können sie auch miteinander auf den Weihnachtsmarkt gehen!“ Zugleich zeigten sich Fritzsche und manche ihrer Ratskollegen aber sehr erstaunt darüber, dass der Aktionskreis Marktoberdorf (die Werbegemeinschaft der hiesigen Einzelhändler) seinen für Oktober geplanten Sternenbummel abgesagt hat (wir berichteten).

Tourismuschef Philipp Heidrich von der Stadtverwaltung, der dem Aktionskreis-Vorstand als Kassierer angehört, erklärte die Absage der beliebten Einkaufsnacht. „Der Sternenbummel lebt davon, dass sich viele Leute in den Läden aneinanderdrängen“, sagte er. Das sei in Pandemiezeiten gerade in Innenräumen aber nach wie vor unmöglich. Zudem wäre wegen Corona in allen Geschäften Alkoholverbot. Auch das entspräche nicht dem Sternenbummel, wie ihn die Marktoberdorfer liebten.

Warum die beliebte Einkaufsnacht, der "Sternenbummel", in Marktoberdorf aber ausfällt

„Der Aktionskreis hat sich die Entscheidung schwer gemacht. Schließlich ist der Sternenbummel sonst der umsatzstärkste Tag des Jahres“, sagte Heidrich noch. Letztlich sei die Entscheidung aller Ehren wert, ergänzte Hell: „Die Einzelhändler stellen ihre Verantwortung für die Bürger über ihr Geschäft.“

Der Bürgermeister freute sich zugleich darüber, dass die im Ausschuss versammelten Stadträte der Stadtverwaltung Rückendeckung für die Entscheidung pro Weihnachtsmarkt gaben. Er ließ aber zugleich anklingen, dass es noch von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abhänge, ob diese Entscheidung auch Bestand habe. Ein Ausfallrisiko bestehe. In dem Zusammenhang appellierten Fritzsche und er – beide von Beruf Mediziner – an das Verantwortungsbewusstsein der Marktbesucher. Nur getestete, von Corona genesene oder, am besten, geimpfte Personen sollten zum Weihnachtsmarkt kommen, findet Fritzsche.

Marktoberrdorfer Bürgermeister: Möglichst auch mit Kinderkarussel - und mit Glühwein

Thorsten Krebs (CSU) wollte noch wissen, ob auch das beliebte Kinderkarussell zum verbotenen Rahmenprogramm zähle? „Dem Marktcharakter schadet es nicht, wenn ein Fahrgeschäft dabei ist“, gab Hell Entwarnung. Auch Andrea Guggenmos (CSU) hakte nach: Gelte auch für den Weihnachtsmarkt coronabedingt ein Alkoholverbot? Hell verneinte das erst. „Ein Verbot von Glühwein ist nicht vorgesehen!“ Heidrich meinte aber, das komme auf die dann geltende Infektionsschutzverordnung an.

Daraufhin machte Hell seine Position nochmals deutlich: „Wir machen das, was erlaubt ist. Auf keinen Fall legen wir den Besuchern zusätzliche Daumenschrauben an!“ Einstimmig beauftragte der Ausschuss am Ende die Verwaltung, den Markt zu organisieren.

