Ein stiller Macher: Ludwig Huber setzte sich in Lengenwang jahrzehntelang für die Kirche ein

Er leitete in Lengenwang den Kirchenchor, arbeitet als Hausmeister und pflegte das Pfarrheim. Nun hört Ludwig Huber aus Altergründen auf und erhält viel Lob.

10.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Über viele Jahre lang hat sich Ludwig Huber für die Kirchengemeinde in Lengenwang eingesetzt. Doch nun hört er aus Altersgründen auf. Am vergangenen Sonntag bedankte sich Pfarrer Wolfgang Schnabel am Ende des Gottesdienstes im Namen der Kirchenverwaltung und der ganzen Lengenwanger Pfarrgemeinde für das jahrelange Engagement Ludwig Hubers.

Huber kümmerte sich um das Pfarrheim in Lengenwang

Das Evangelium an diesem Sonntag könnte nicht besser passen, sagte Schnabel. „Wenn Jesus mit der Witwe besonders die einfachen Menschen wahrnimmt, die oft im Verborgenen wirken und ganz viel Gutes ohne große Beachtung tun.“ In diesem Sinne habe es Ludwig Huber getan und über zwei Jahrzehnte die Außenanlagen am Pfarrheim St. Wolfgang gepflegt; zudem war er für Hausmeisterdienste zur Stelle. Ebenso leitete er viele Jahre den Kirchenchor; zuletzt war er Leiter des Lengenwanger Trauerchores.

Ein Dankeschön für jahrzehntelange Arbeit

„Wir möchten einfach Danke sagen und Ihre jahrzehntelange Arbeit und Ihren Einsatz mit einem kleinen Geschenk würdigen“, sagte der Lengenwanger Pfarrer. Kirchenpfleger Alois Brenner überreichte im Namen der Kirchenverwaltung das Dankgeschenk. Die Pflege der Außenanlagen am Pfarrheim St. Wolfgang übernimmt nun Willi Döffinger.

