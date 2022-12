Ein Weihnachtstraum in Marktoberdorf: Publikum feiert "Nussknacker" im Modeon

Das Ballett „Der Nussknacker“ sorgt im Modeon für Beifallsstürme. Bei der Aufführung in Marktoberdorf hat einfach alles gestimmt.

08.12.2022 | Stand: 12:14 Uhr

Wohl kaum ein Stück passt so gut in die Weihnachtszeit wie der Ballettklassiker um den Nussknacker, der in den Träumen der jungen Klara zum Leben erwacht. Das moldawische Nationalballett nahm die Zuschauerinnen und Zuschauer im voll besetzten Modeon in Marktoberdorf mit auf eine exotische Traumreise, die durch ein stimmungsvolles Bühnenbild, fantasievolle Kostüme, ein ausdrucksstarkes Orchester und vor allem mit einem vor Energie sprühenden Ensemble begeisterte.

