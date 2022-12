Ein weiteres Notstromaggregat für Aitrang - aber es kommt erst im Frühjahr

So bereitet sich Aitrang auf einen möglichen Stromausfall vor. Ein weiteres Notstromaggregat soll her. Der frühestmögliche Liefertermin dafür ist aber März 23.

19.12.2022 | Stand: 11:25 Uhr

In der Weihnachtssitzung des Gemeinderats Aitrang hat das Gremium mit einer Gegenstimme die Anschaffung eines 9 kVA-Notstromaggregats mit Dieselbetrieb zum Bruttopreis von knapp 6000 Euro beschlossen. Der frühestmögliche Liefertermin dafür ist März/April 2023. (Lesen Sie auch: So bereitet sich die Gemeinde Kraftisried auf einen möglichen Blackout vor.)

Die Gemeinde Aitrang beriet sich mit einer Elektrofachfirma

Wie Bürgermeister Michael Hailand eingangs erläuterte, wurde anfangs Dezember zusammen mit einer Elektrofirma festgelegt, welche Mindestausstattung an Notstromaggregaten die Gemeinde noch benötigt. Danach sollten noch mindestens zwei Aggregate mit circa 6 kVA und 9 kVA mit einem sogenannten Drehstromausgang beschafft werden.

Welche Einrichtungen im Falle des Falles in Aitrang zu versorgen wären

Zu versorgen sind das Feuerwehrhaus, die TSV-Turnhalle, die Abwasserhebeanlagen in der Keltenstraße und Elbseestraße, die Niederschlagswasserhebeanlage der „EÜ Ziegerer“, das Rathaus und die örtliche Tankstelle. Hailand erläuterte die über den Großhandel eingeholten Angebote im Einzelnen, wobei allgemein mit sehr langen Lieferfristen zu rechnen ist. Der Gemeinderat entschied sich für das genannte Gerät.

Weitere aktuelle Themen im Gemeinderat Aitrang:

Bücherei: Aufgrund der zwischen der Gemeinde und der Pfarrkirchenstiftung geschlossenen Vereinbarung wird die Gemeinde- und Pfarrbücherei künftig in Trägerschaft der Gemeinde geführt. In der Sitzung beschloss nun der Gemeinderat jeweils einstimmig die künftige Benutzungssatzung sowie die Gebührensatzung für die Büchereinutzung, wie mit der Büchereileitung abgesprochen. Danach beträgt künftig die jährliche Benutzungsgebühr für Erwachsene oder Familien 13 Euro. Darüber hinaus werden bei Überschreitung der Leihfrist für jedes Medium Überziehungsgebühren erhoben. Bei Fernleihe werden die tatsächlichen Kosten zusätzlich zur Jahresgebühr in Rechnung gestellt.

Umsatzsteuer: Der Bürgermeister erinnerte daran, dass wegen der Pandemie die Einführung des reformierten Umsatzsteuergesetzes auf Januar 2023 verschoben wurde. Die Gemeinden und Verbände gaben im Jahr 2017 eine sogenannte Optionserklärung ab, wodurch sie bis zur Einführung des neuen Rechts im alten Recht bleiben konnten. Auch wenn es nun möglich sein könnte, dass die Einführung erneut für zwei Jahre verschoben wird, will die Verwaltungsgemeinschaft die neuen Gesetzesregeln ab 2023 einführen. Dazu müssen die Mitgliedsgemeinden ihre seinerzeitige Optionserklärung mit Wirkung vom 1. Januar 2023 widerrufen. Dies wurde einstimmig beschlossen.