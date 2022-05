Einbrecher stiehlt in Obergünzburg Schmuck: Wen die Polizei nun sucht

Aus einem Haus bei Obergünzburg haben Unbekannte Schmuck gestohlen. Sie suchten gezielt nach Wertsachen. Was Nachbarn aufgefallen ist.

22.05.2022 | Stand: 15:45 Uhr

Schmuck, dessen Wert noch nicht genau feststeht, haben ein oder mehrere Unbekannte bei einem Einbruch in Obergünzburg gestohlen. Sie waren am Freitag, 20. Mai, zwischen 9 und 11.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus im Weiler Habersberg am nordwestlichen Ortsrand von Obergünzburg eingedrungen. Dazu hatten sie ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie das komplette Haus nach Wertgegenständen. In der Hauptsache fiel ihnen Schmuck in die Hände. Den Sachschaden an Türen und dem aufgebrochenen Fenster schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Diese Hinweise auf die Einbrecher hat die Polizei

Anwohnern fiel im Tatzusammenhang ein silberfarbener oder grauer VW Touran mit dem Teilkennzeichen „NU“ für Neu-Ulm auf. Dieser war zur fraglichen Zeit im Bereich Habersberg/Eschers unterwegs. Die Polizei Kaufbeuren bittet mögliche Zeugen, die entweder sachdienliche Hinweise zum Einbruch selbst oder dem kompletten Kennzeichen des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.