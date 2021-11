Einbrecher wollen in Obergünzburg in Geschäft eindringen

Die unbekannten Täter machen sich an der Eingangstüre des Geschäfts in Obergünzburg zu schaffen. Doch mit ihrer Methode scheitern sie.

13.11.2021 | Stand: 14:13 Uhr

Unbekannte Täter haben versucht, in ein Geschäft in Obergünzburg einzudringen. Laut Polizei probierten die Täter, den Schließzylinder der Eingangstüre eines Geschäfts in der Kapitän-Nauer-Straße zu durchbohren. Doch damit scheiterten sie. Der Einbruchsversuch geschah laut Polizei Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagnachmittag. Da sich der Täter keinen Zutritt verschaffen konnte, kam es auch zu keinem Entwendungsschaden. An der Türe entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei Kaufbeuren erbittet Hinweise zu denTätern unter der Telefonnummer 08341/9330.

