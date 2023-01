Einbruch im Kindergarten Geisenried: Täter bricht Schränke auf

Ein Unbekannter ist in den Kindergarten Geisenried eingebrochen. Der Täter erbeutete 100 Euro, richtete jedoch einen hohen Schaden an.

23.01.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Erneut ist ein unbekannter Täter in einen Kindergarten in Marktoberdorf eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen vergangenen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, im Kindergarten in Geisenried. Der Täter stieg laut Polizei an der Südseite des Gebäudes über ein Kellerfenster ein, das er aufgehebelt hatte. Danach ging er zielgerichtet zum Büro der Kindergartenleitung. Dort brach er zunächst die Bürotür auf sowie weitere Büroschränke.

Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen

Der Einbrecher erbeutete 100 Euro Bargeld. Den Gesamtschaden, den er dabei anrichtete, ist allerdings erheblich höher: Er beläuft sich auf circa 2000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen zur angegebenen Tatzeit gemacht hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der Nummer 08342-96040 melden. Es ist bereits das wiederholte Mal, dass in öffentliche Einrichtungen eingebrochen wurde. Erst Ende Dezember 2022 waren unbekannte Täter in den Kindergarten Purzelbaum in Biessenhofen und in die Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf eingedrungen.