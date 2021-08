Einbruch in Bernbeurer Autohaus: Diebe flexen Tresor auf und erbeuten vierstelligen Betrag

Unbekannte sind in Bernbeuren in ein Autohaus eingebrochen. Dort öffnen sie gewaltsam den Tresor und stehlen Bargeld. Die Polizei Weilheim ermittelt.

06.08.2021 | Stand: 16:31 Uhr

In Bernbeuren sind Unbekannte in ein Autohaus eingebrochen und haben einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Einbruch in Bernbeuren: Täter flexen Tresor auf und stehlen Bargeld

Zuvor wurde die Tür des Autohauses gewaltsam aufgebrochen. Drinnen gelangten die Einbrecher über die Büroräume in einen Raum, in dem der Tresor steht, so die Polizei. Diesen haben die Unbekannten aufgeflext und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen.

Über ein Fenster entkamen die Einbrecher. Ob weitere Gegenstände fehlen werde zur Zeit geprüft. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0881/640–0 um Hinweise. Der Einbruch ereignete sich zwischen 18.10 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am Freitagmorgen.

