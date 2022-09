Einbruch in Marktoberdorfer Wohnung: Die Ermittlungen dauern an

Unbekannte Täter sind in Marktoberdorf in die Wohnung eines 58-Jährigen eingebrochen. Ein erheblicher Sachschaden entstand dabei. Die Polizei sucht Zeugen.

06.09.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Bisher nicht bekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Sonntagabend und und Montagnachmittag in der Füssener Straße in Marktoberdorf in die versperrte Wohnung eines 58-jährigen Mannes eingebrochen. Nach Angaben der Polizei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. (Lesen Sie dazu auch: Ladendiebstahl in Marktoberdorf: 100 Euro bezahlt, im Wert von sechs Euro geklaut)

Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet

Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls gegen Unbekannt ein. Die Suche nach den Tätern dauert noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Nummer 08342/96040 zu melden.

Lesen Sie auch: 22-Jähriger in Marktoberdorf beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt