Eine ganz neue Perspektive: Mit echten Flößen auf dem Lech durchs Ostallgäu

In unserer Serie Heimatentdecker sind wir diesmal im Ostallgäu auf den Spuren der Flößer am Lech unterwegs. Einst starteten dort Transporte bis nach Budapest.

10.07.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Das sind wirklich Postkartenbilder, die sich vom Oberen Lechsee zu den Bergen auftun“, schwärmt Dieter Eider, einer der wenigen Lechflößer in Lechbruck im Ostallgäu. Wer seine Heimat einmal aus ganz anderen Perspektive erleben und mehr über die spannende Flößergeschichte des Ortes erfahren will, hat bis Ende September Gelegenheit dazu. Immer dienstags und donnerstags fahren Eider und seine Kollegen mit ihren aus Holzstämmen gebundenen Flößen auf dem Lech. (Lesen Sie dazu auch: Er kennt sich aus: Mit Tom Hennemann durch die Natur im Ostallgäu)

Eine wirklich wichtige Handelsroute

Als es weder Straßen noch Eisenbahn gab, war der grüne Wilde einer der bedeutendsten Wasserwege im Land. Viel Holz und Sandstein aus den umliegenden Wäldern und Steinbrüchen, Gips aus dem Faulenbacher Tal, Öl und Wein aus Italien – sogar Fässer voll mit Fröschen und Schnecken wurden per Floß nach Augsburg, an den Wiener Hof oder bis nach Budapest transportiert. Letztere waren übrigens in Klöstern eine wichtige Fastenspeise.

Mit dem Floß hin, zu Fuß zurück

Bis zu 4500 Flöße wurden in einem guten Jahr in Lechbruck gebaut. „Die Flößerei war ein Knochenjob. Hatten die Floßknechte ihr Ziel erreicht, mussten sie zu Fuß den Heimweg antreten“, erzählt Eider, der im Sommer an vielen Freitagen auf die „Spuren der Flößer“ führt. Heute lässt sich dieses spannende Stück Zeitgeschichte weitaus bequemer erleben.

