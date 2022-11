Eine große Hilfe für viele Menschen - H-F-T Helferherz Günzach feiert runden Geburtstag

Der Günzacher Hilfsverein H-F-T Helferherz hat mit Hilfe von Sponsoren in den vergangenen zehn Jahren Einzelpersonen und Projekte mit 125.000 Euro gefördert.

30.11.2022 | Stand: 15:14 Uhr

Auf zehn Jahre Bestehen blickte der Günzacher Hilfeverein H-F-T Helferherz in einer Feierstunde zurück. Für den erkrankten Vereinsgründer und Vorsitzenden Uwe Fahrni sprach dessen Stellvertreter Anton Jörg davon, dass es seine Richtigkeit habe, wenn der Verein am Jahresende „pleite ist“. Denn dann habe er seine wichtigste Aufgabe erfüllt: die Förderung und Unterstützung von Hilfsprojekten und Einzelpersonen im Allgäu und darüber hinaus. (lesen Sie auch: Betrüger fälschen Überweisungsschein: Verein Helferherz fällt beinahe Betrug zum Opfer.)

Hilfe mit Herz: Der Günzacher Hilfsverein hat inzwischen 540 Mitglieder

Das Geld dafür stammt von den 540 Mitgliedern, die zehn Euro jährlichen Beitrag leisten, sowie von treuen Sponsoren und Geschäftsleuten. Günzachs Bürgermeisterin Wilma Hofer sprach von einer „einzigartigen Partnerschaft“ zwischen Kommune und Verein. „Möge es noch viele Jahre der Nächstenliebe geben“, sagte sie.

Obergünzburgs Zweiter Bürgermeister Florian Ullinger staunte über einen Verein, der Gelder für Menschen sammle, die ein hartes Los zu tragen haben. Er dankte sowohl dem Helferherz-Team als auch allen Mitgliedern.

Hilfe für krebskranke Kinder in der Region, für behinderte Kinder aus der Ukraine, für die Tafel und für Hospize

Beide Redner hoben die jährliche Spende zugunsten von sozial schwächeren Menschen und die Zuwendungen an die Kindergärten im Günztal hervor. Andrea Bareth, Zweite Vorsitzende der Lebenshilfe Ostallgäu, unterstrich die finanzielle Hilfe von H-F-T Helferherz für ukrainische Mütter mit behinderten Kindern.

Kassenchefin Marion Bickel zeigte die Entwicklung des Vereins anhand von steigenden Mitgliederzahlen und den daraus resultierenden höheren Fördergeldern auf. Davon „profitierten“ zum Beispiel krebskranke Kinder in der Region und das Kinderkrebszentrum der Klinik Augsburg. Autistische Menschen der Stiftung Attl bei Wasserburg am Inn würden seit einigen Jahren gefördert. Jedes Jahr gingen Zuwendungen an die Tafel in Marktoberdorf und an Hospizvereine im Allgäu. Laut Marion Bickel hat der Hilfeverein in den zehn Jahren seines Bestehens rund 125.000 Euro an Förderungen ausgegeben. Von anfangs 100 stieg die Zahl der Mitglieder auf nunmehr 540 Unterstützer.

Der Verein verfügt auch über eine ausführliche Chronik seiner Hilfsprojekte

Die zahlreichen Feiernden bedankten sich mit herzlichem Applaus beim Musikverein Günzach unter Leitung von Diana Schmölz für die musikalische Umrahmung der Feierstunde.

Über Hilfsprojekte und Tätigkeiten im Einzelnen können sich Mitglieder und Interessierte dank einer Chronik ein genaueres Bild machen. Anton Jörg bedankte sich für diesen Rückblick mit interessanten Informationen und vielen Bildern bei Chronikautor Alfred Bickel mit einer symbolischen „Goldenen Feder“. Auch im Internet kann die Chronik nachgelesen werden.