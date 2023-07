Eine Hundertjährige aus Obergünzburg erinnert sich: Was macht ein langes Leben aus?

Ein Gespräch im Altenheim mit Ingeborg Grolig. Die hochbetagte Frau erzählt von ihrer glücklichen Kindheit, von Weltkrieg und dem Neubeginn in Obergünzburg.

12.07.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Der Arbeitskreis Heimatkunde hat das Seniorenheim Obergünzburg besucht und die betagten Bewohnerinnen einzeln zu seinem Erzähl-Café eingeladen. Bereitwillig kamen viele – oft mit einem freudigen Lächeln – der Aufforderung nach, im Schatten der Bäume bei einer Plauderstunde Erinnerungen aus ihrem langen Leben zu erzählen. So setzte etwa Ingeborg Grolig in Begleitung ihrer treuen Besucherin Elke Reichart die Räder ihres Rollstuhls Richtung Garten in Bewegung.

