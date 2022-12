Eine Krippe in der Ausstellung der Volkshochschule Biessenhofen begeistert die Besucher besonders

Bei der Ausstellung der Volkshochschule in Biessenhofen sticht eine Krippe ins Auge. Sie hat eine bewegte und bewegende Geschichte.

18.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es sind viele Stunden, Liebe zum Detail und auch Herzblut, die in diesen Krippenbauwerken stecken. Das ist deutlich zu sehen, als der Leiter der Krippenbaukurse der Volkshochschule, Manfred Wolf, beim Rundgang nach der Ausstellungseröffnung durch Bürgermeister Wolfgang Eurisch die kunstvollen Exemplare zeigt.

Alle Krippen der Ausstellung sind Unikate

Die zahlreichen Besucher der Ausstellung in den Räumen der Alten Schule in Biessenhofen konnten sich selbst einen Eindruck von den mehr als 40 beeindruckenden Bauwerken machen, die Großteils in den Kursen der Vhs entstanden sind und die alle für sich ein Unikat darstellen. Es sei schön, wenn man das Leuchten in den Augen der Betrachter sehe, das unsere Krippen hervorbringen, sagt Wolf.

So sah die Krippe in der Biessenhofener Ausstellung vorher aus Bild: Friedel Wegner

Eine orientalische Krippe stach heraus. Die Krippenbauer erhielten im Sommer den Anruf einer Marktoberdorferin, die einen Krippenrohbau abzugeben hatte, den ihr verstorbener Mann nicht mehr vollenden konnte, erzählte Wolf. Friedel Wegner, der mit der Organisation der Ausstellung betraut ist, holte das angefangene Bauwerk in Marktoberdorf ab. Michael Weber, ein Mitglied der Krippenfreunde Biessenhofen, übernahm die Aufgabe, die angefangene Krippe bis zur Ausstellung fertigzustellen. Das Schwierigste war, eine Idee zu entwickeln, den Rohbau harmonisch zu vollenden. Die Besucher waren sich einig: Die Krippe, die aus dieser Geschichte entstanden ist, stelle ein Highlight der Ausstellung dar. Zustimmung zu dieser Bewertung kam von der ehemaligen Besitzerin, die mit ihrer Tochter die Ausstellung besuchte. „Die jetzt fertige Krippe hätte meinen Papa ebenfalls glücklich gemacht“, meinte die Tochter.

Dann gehen die Krippenbauer von Biessenhofen wieder ans Werk

Viele Besucher, ob Groß, ob Klein erfreuten sich während des Rundgangs in den festlich geschmückten Räumen in der Alten Schule an der Vielfalt der Interpretationen der Geburt Christi, stellte Wegner am Ende der Ausstellung zufrieden fest. „Dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause wieder einen solch großen Zuspruch hatten und den Erlös von 476 Euro aus den Spenden wieder an die ,Sternstunden‘-Aktion des Bayerischen Rundfunks spenden können, ist all die Mühe wert“, bilanziert Wegner.

Wolf ergänzte zum Abschluss, dass er sich wieder auf den nächsten Vhs-Kurs freue. Er beginnt am Dienstag nach Ostern und soll nach elf Bautagen weitere Meisterwerke hervorbringen, die dann kommendes Jahr bewundert werden dürfen.

