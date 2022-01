Die Marktoberdorfer Steuerberaterin Erna Bittner geht in die Rente. Sie hat 52 Jahre lang in ein und derselben Kanzlei gearbeitet. Wer die Kanzlei weiterführt.

26.01.2022 | Stand: 16:32 Uhr

Erna Bittners Leidenschaft gehört den Zahlen. „Ich war schon als Kind ein Zahlen-Freak“, sagt die Steuerberaterin (68), die nun in den Ruhestand geht. Ihr Weg von der Realschule ins Kaufmännische sei vorgezeichnet gewesen. Dass es das Steuerfach sein würde, habe aber auch am damaligen Lehrstellenangebot gelegen. Und dass die gebürtige Oberdorferin 52 Jahre lang in ihrer Heimatstadt und in ein- und derselben Steuerkanzlei tätig sein würde, war ihr als Teenager auch nicht klar.