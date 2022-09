Eine Radtour, fünf Kapellen und fünf erstaunliche Geschichten aus dem Ostallgäu

Eine Radtour zu fünf Kapellen rund um die Stadt hat der Heimatverein Marktoberdorf kürzlich unternommen. Jede Kapelle hat ihre eigene besondere Geschichte.

Auch dieses Jahr machten sich wieder Mitglieder des Heimatvereins unter der Leitung von Matthias Kelz auf eine Kapellenradtour rings um Marktoberdorf. Fünf kleine Kapellen wurden besichtigt. „Ich hätte nicht gedacht, dass es rings um Marktoberdorf solche Kleinode gibt“, meinte anschließend eine Mitfahrerin beeindruckt.

Von einer Kapelle und einer Geschichte zur nächsten

Erste Station war das „Käppele“, wie die Kapelle in Weibletshofen von den Einheimischen liebevoll genannt wird. Der Altar in der 1829 erbauten Kapelle ist noch viel älter, erzählte Doris Rössle. Er stammt aus einer Kapelle, die an der Lindenallee in Marktoberdorf stand und einst abgebrochen wurde. Rössle erzählte auch, wie die Weibletshofer Bauern 1988 ihre Kapelle 60 Zentimeter anhoben, um die Außenmauern zu entfeuchten.

Die 1695 entstandene, kleine Kapelle am alten Friedhof von Geisenried geht auf ein Gelübde zurück: Im 30-jährigen Krieg verliefen sich drei Soldaten. Sie gelobten, eine Kapelle zu errichten, wenn sie zu ihrer Kompanie zurückfinden, die sie dann kurz darauf tatsächlich wieder fanden. Wie Matthias Kelz erzählte, enthielt sie einst einen wunderschönen Altar, der aber in den 1880er-Jahren geklaut worden sei.

In der Marienkapelle zur Unbefleckten Empfängnis in Geisenhofen erwartete Mesnerin Leni Martin die Gruppe. Schon 2015 konnte die Kapelle ihr 300-jähriges Bestehen feiern. Altar und Gestühl stammen noch aus der Erbauerzeit. Auch das handgeschmiedete Schloss an der Eingangstür kommt aus dieser Zeit.

An der Straße von Marktoberdorf nach Ennenhofen, wo heute die Eisenbahn die Straße überquert, stand einst eine Kapelle. Sie fiel dem Bahnbau Biessenhofen –Oberdorf zum Opfer. Mit ihrem Abbruchmaterial wurde 1876 im Weiler Ennenhofen eine neue Kapelle erbaut. Es wird vermutet, dass die Marienfigur des Altars ursprünglich aus der Frauenkapelle Marktoberdorf stammt, erzählten Sophie Fichtl und ihre Tochter, an deren Hof die Kapelle steht.

Eine Kapelle für die gesund aus dem Weltkrieg heimgekehrten Söhne

Letzte Station war die Antoniuskapelle im Garten der heutigen Betreuungseinrichtung Herbstsonne, ehemals Wohnhaus von Franz Schmid, Marktoberdorfs einstigem Bürgermeister. Auch diese Kapelle geht auf ein Gelübde zurück. Sie entstand 1933 auf dem Gelände des damaligen Ziegeleibesitzers und späteren Bürgermeisters von Marktoberdorf Anton Schmid. Er erfüllte das Gelübde seiner 1924 verstorbenen Mutter Therese Schmid. Diese versprach den Bau einer Kapelle, wenn ihre beiden Söhne wieder gesund aus dem Weltkrieg 1914/18 zurückkehrten. Als das Firmengelände verkauft wurde, die Kapelle dort weichen musste, erbauten Franz und Doris Schmid im Garten ihres Wohnhauses 1996 eine neue Antoniuskapelle.

