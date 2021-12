Eine Tafel und Stolpersteine: Unterthingau will NS-Opfern gedenken

Eine Tafel und Steine sollen in Unterthingau an die Verbrechen an Veronika Zettler und Hans Heider erinnern. Dem Beschluss geht eine kontroverse Debatte voraus.

Von Hans Pfefferle

15.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

„Die Erinnerung an die NS-Verbrechen muss präsent bleiben“, forderte Unterthingaus Bürgermeister Bernhard Dolp. Einer Anregung von Bürgern folgend will der Markt deshalb den damaligen Opfern in der Gemeinde gedenken. Zwei Schicksale stehen dabei im Mittelpunkt.