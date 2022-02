Einen tierisch guten Start in die Woche: Das sind die süßesten Katzenbilder aus Marktoberdorf

Sie sind süß und sorgen für gute Laune: Katzen sind das Allheilmittel gegen verkaterte Stimmung am Morgen. Wir haben deshalb die süßesten Bilder rausgesucht.

21.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Katze ist der beste Freund des Menschen: Zumindest, wenn es nach der Statistik der beliebtesten Haustiere in Deutschland geht. Unangefochten auf Platz eins ist die Samptpfote. Auf Platz zwei folgt der Hund. Es ist also keine Frage, dass Katzenbilder in unserer Zeitung nicht fehlen dürfen. Zum Start in die neue Woche hat sich unsere Redaktion durch die Archive gewühlt und die süßesten Katzenbilder aus Marktoberdorf und Umgebung zusammengesucht. Viel Spaß beim Durchklicken. Hinweis der Redaktion: Die Galerie darf gerne mit dem einen oder anderen Vierbeiner geteilt werden.

Bilderstrecke

Das sind die süßesten Katzenbilder aus Marktoberdorf