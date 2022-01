Einsatz für Polizei und Feuerwehr: 92-Jähriger stürzt in Bernbach in leeres Schwimmbecken

Ein 92-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag in ein leeres Schwimmbecken gestürzt: 1.70 Meter tief war der Pool. Ein Missgeschick hatte zu dem Unfall geführt.

26.01.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Ein 92 Jahre alter Mann ist in Bernbach in einen leeren Pool gestürzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochvormittag in einem Ortsteil von Bidingen. Der Mann hatte zwei Türen im Haus verwechselt und war daraufhin in das 1,70 Meter tiefe Becken gefallen.

92-Jähriger kommt ins Krankenhaus

„Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ist jedoch nicht lebensgefährlich verletzt“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Im Einsatz war unter anderem auch die Feuerwehr Marktoberdorf.

