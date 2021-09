Einzelhandel in Marktoberdorf: Ein Bettwäsche-Outlet und ein Babyladen. Was gibt es noch Neues?

Beim Rundgang in Marktoberdorf erfährt man gute Nachrichten vom Einzelhandel samt medizinischem Bereich. Jedoch stehen auch viele Schaufenster in der Stadt leer

Welches Geschäft in Marktoberdorf macht neu auf, zieht um, baut um, wechselt den Betreiber oder sperrt zu? Solche Nachrichten aus der Geschäftswelt beschäftigen die Menschen. Dem tragen wir, liebe Leserinnen und Leser, in unserer Serie Schaufensterbummel auch in der Corona-Krise Rechnung. Hier der erste Marktoberdorfer Schaufensterbummel nach einer längeren Sommerpause.

Diesmal beginnt unser Schaufensterbummel ein paar hundert Meter abseits der Marktoberdorfer Innenstadt – und zwar in der Bettwäschefabrik Momm in der Füssener Straße. Denn dort läuft seit ein paar Wochen wieder der Fabrikverkauf von im Allgäu hergestellter Bettwäsche und Handtüchern sowie von Stoffresten zum Abwiegen. Der Werksverkauf hatte wegen Corona zuvor ein Jahr lang pausiert, berichtet Mitinhaber Lukas Bertsch. „Das Interesse daran war sehr groß. Deshalb sind wir froh, dass wir für lokale Interessenten endlich wieder offen sind.“

Direkt aus dem Werk: Die Wäschefabrik Momm hat in der Füssenstraße, neben ihren Produktionsräumen, ein neues Outlet für Bettwäsche und Handtücher eröffnet. Bild: Heiko Wolf

Momm-Outlet in Marktoberdorf präsentiert sich in neuem Gewand

Das Momm Outlet präsentiert sich in neuem Gewand und mit neuem Inhalt. Neben Restposten können Allgäuer Kunden nach Auskunft von Bertsch nun auch Erzeugnisse der aktuellen Kollektion rabattiert erstehen. „Was im Outlet nicht vorrätig ist, kann man auch vor Ort im Katalog aussuchen, bestellen und abholen“, sagt er. Wie er betont, verwende Momm für seine Produkte nur natürliche Inhaltsstoffe.

Die "Misses Deko" hat dagegen wegen Corona aufgegeben

Mehrere Geschäftsleerstände stechen danach aber beim weiteren Rundgang in der Eberle-Kögl-Straße, Höhe Kurfürstenstraße, auffällig ins Auge. So hat dort zum Beispiel der deutsch-türkische Geschenke-Laden Misses Deko im Zuge von Corona aufgegeben. Dessen frühere Betreiberin, Fatma Baykan, hatte schon im Winter – vor dem neuerlichen Lockdown im Januar – gesagt, dass die Pandemie ihr die Geschäftsgrundlage entziehe.

Auffälliger Leerstand: In der Eberle-Kögl-Straße in Marktoberdorf stehen zurzeit die Schaufenster von mehreren Geschäftsgebäuden leer. Bild: Heiko Wolf

Neue Auslagen gibt es dagegen nahe der Marktoberdorfer Rauhkreuzung zu sehen. Zum einen in Jasmin Uebeles neben das Orthopädie-Schuhhaus Gruber gezogenen Geschenke-Laden Lädchenglück (wir berichteten), zum anderen in ihrem neuen Zweitgeschäft mit dem etwas sperrigen Namen Lädchenglück Baby & Kids Concept Store. Den hat Uebele in ihrem früheren Geschäft neben dem Pfarrheim St. Martin eingerichtet.

Warum der neue Babyladen in Marktoberdorf gut angenommen wird

Der neue Baby- und Kinderladen mit Kleidung und Spielzeug werde gut angenommen, sagt die Lengenwanger Geschäftsfrau. Uebele macht das daran fest, dass sie zum Beispiel Kinderbücher, Geschenkartikel zur Geburt, Babylätzchen oder Bodys führe, „die es sonst im Ort nirgendwo gibt“. Speziell seien das die Artikel in ihrem Sortiment, die sie von kleineren Firmen beziehe.

Über die Fußgängerzone und die große Baustelle am ehemaligen Gasthaus Baldauf („Aha“) geht es mit dem Schaufensterbummel danach in die Salzstraße. Die Unternehmung Taxi Allgäu ist mit ihrem Büro von der westlichen Georg-Fischer-Straße dorthin gezogen, worauf aber noch nicht viel mehr als ein Briefkasten hinweist.

Die Coronakrise macht sich in Marktoberdorf bemerkbar

Gerade in der Salzstraße ist aber zu sehen, wie sich die Coronakrise auch in der Marktoberdorfer Geschäftswelt bemerkbar macht: Nach wie vor sind viele Ladenflächen verwaist – einige ja schon seit Monaten. Und auch die Schaufensterfront des schmucken, halbrunden Wohn- und Geschäftshauses, das die Baufirma Höbel dort an der Ecke zur Füssener Straße errichtet hat, stehen noch leer. „340 Quadratmeter an Gewerbeflächen“ gibt es laut Höbel-Eigenwerbung in dem Neubau zu kaufen oder zu mieten.

Freie Gewerbeflächen: Auch in Neubauten, wie hier in dem großen Wohn- und Geschäftshaus in der Marktoberdorfer Salzstraße, stehen Schaufenster leer. Bild: Heiko Wolf

Neue Heilpraktikerpraxis: Akupunktur und Traumatherapie

Positive Nachrichten gibt es dagegen aus der Kemptener Straße 2. Ab 1. Oktober eröffnet Heike Zander neben dem Musica-Sacra-Festivalbüro eine Heilpraktikerpraxis. Die Fachfrau für chinesische und japanische Akupunktur sowie chinesische Kräuter und Ausleitverfahren war in den vergangenen zehn Jahren in Renate Rauchs Naturheilpraxis am Stadtplatz tätig.

Mit 59 Jahren wagt Zander nun den Sprung in die Selbstständigkeit. „In meiner neuen Praxis will ich mich intensiv auch um das Thema Traumatherapie kümmern“, sagt Heike Zander. Das Thema ist unter anderem für Unfallambulanzen sowie für Rettungskräfte auf der Straße sehr wichtig. Sie hat sich dabei auf das sogenannte „Somatic Experiencing“ nach Peter Levine spezialisiert.

