Eisen Fendt aus Marktoberdorf spendet 10.000 Euro für die Ukraine

Spenden für die Menschen in der Ukraine: Marktoberdorfer Firma Eisen Fendt spendet 10.000 Euro an die Hilfsorganisation Humedica.

16.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Eisen Fendt unterstützt die Menschen in der Ukraine. Das Unternehmen aus Marktoberdorf spendet 10.000 Euro an die Ostallgäuer Hilfsorganisation Humedica mit Sitz in Kaufbeuren-Neugablonz. Einen entsprechenden Scheck übergaben Christina Fendt und Elena Fendt-Zehetbauer an Humedica-Mitarbeiter Sebastian Kühn. (Lesen Sie auch: Mit 100 Dollar und wenig Gepäck: Wie Ukrainerin Ivanna zu ihrer Schwester nach Marktoberdorf flüchtete.)

Eisen Fendt aus Marktoberdorf: "Millionen Menschen stehen in der Ukraine vor den Trümmern ihrer Existenz"

„Das was in der Ukraine passiert macht uns sprachlos“, begründet Christina Fendt von der Firmenleitung die Entscheidung und ergänzt: „Dieser Krieg hat alle überrascht.“ Er bringe so viel Leid für unschuldige Menschen. „Millionen von ihnen stehen nun vor den Trümmern ihrer Existenz und bangen um Ihre Zukunft. Man darf diese Menschen nicht allein lassen“, sagt Christina Fendt.

Die Firma Eisen Fendt unterstützt die Ukraine-Hilfe der Hilfsorganisation humedica mit 10.000 Euro.

Die Ostallgäuer Hilfsorganisation Humedica hilft in der Kriegsregion beidseitig der Grenze

„Wir sind sehr dankbar für diese großzügige Spende“, sagt Humedica-Mitarbeiter Kühn. „Geldspenden wie diese ermöglichen uns, in einer dynamischen Situation wie jetzt schnell und flexibel reagieren zu können. Sie stellen sicher, dass die Menschen auch die Hilfe erhalten, die sie am dringendsten brauchen.“ (Lesen Sie auch: Wie die Stadtkapelle Marktoberdorf ihrem Ehrendirigenten in der Ukraine helfen möchte.)

Humedica unterstütze Geflüchtete beidseitig der ukrainischen Grenze mit Hilfsgütern. „Unsere örtlichen Partner verteilen beispielsweise Decken und Schlafsäcke in Kirchengemeinden, die Geflüchtete aufgenommen haben oder in Flüchtlingscamps,“ erklärt Kühn. Außerdem sei aktuell ein medizinisches Einsatzteam der Ostallgäuer Hilfsorganisation in der Ukraine unterwegs, um die Menschen zu behandeln.

