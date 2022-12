Eishockey im Ostallgäu: Das sind die derzeitigen Entwicklung beim Ott-Jakob-Cup

Mit 3:11 kassieren die Bulldozer Rieder im Duell der Altmeister eine herbe Niederlage gegen Unterthingau. Wie die Spiele abliefen und welche noch ausstehen.

24.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Am jüngsten Spieltag der Eishockey-Hobbyrunde um den Ott-Jakob-Cup waren die Angriffsreihen sehr torhungrig. In den drei Begegnungen fielen über 30 Treffer. So erlitten besonders die Bulldozer Rieder Schiffbruch, die auch wegen Ausfällen wichtiger Akteure noch nicht ins Spiel finden. Sie unterlagen dem amtierenden Meister Unterthingau mit 3:11.

Dagegen gelang den Floschenflitzer Lengenwang nach zwei Niederlagen ein Befreiungsschlag gegen den Debütanten aus Eisenberg. Sie bezwangen diesen mit 9:4. Hierbei machte sich auch die Rückkehr ihres Routiniers Alexander Weber bemerkbar. Seine Angriffsreihe erzielte fünf Treffer.

Auch dem bisherigen Schlusslicht, den Wirtsee Pinguins Bertoldshofen, gelang der erste Saisonsieg beim 3:1 im Lokalderby gegen Stötten. Sie gaben die Rote Laterne an die Bulldozer Rieder ab.

Nun führt ein anderer Spieler die Torschützenliste an

Die Torschützenliste führt der Thingauer Matthias Schrägle nach drei weiteren Toren mit nun sieben Treffern an. Damit setzte er sich von seinem stärksten Rivalen Alexander Melzer aus Eisenberg ab, der bisher vier Treffer erzielte.

Nach Weihnachten geht es mit dem vierten Spieltag weiter. Dabei stehen sich Bertoldshofen und Thingau gegenüber. Im Hinspiel genügten den Grizzlies zehn starke Minuten für den 3:0-Sieg. Danach kreuzen Lengenwang und Rieder die Schläger, dabei darf man gespannt sein, wie die Bulldozer die herbe Niederlage verkraftet haben. Zum Abschluss trifft Stötten auf die Gockler Eisenberg.

Thingau Grizzlies – Bulldozer Rieder 11:3

Diesen Spieltag werden beide Teams nicht so schnell vergessen. Das Aufeinandertreffen der Altmeister dominierten die Grizzlies. Die Hausherren erspielten sich zahlreiche Chancen, wobei sie den ersten Treffer erst nach zwölf Minuten erzielten. Keine 60 Sekunden später mussten die Bulldozer den nächsten Treffer schlucken. Kurz vor der Pause fingen sich die Gäste und erzielten den Anschlusstreffer. Doch die Grizzlys stellten acht Sekunden vor Ende des Abschnittes den alten Abstand wieder her.

Im Mittelabschnitt dauerte es nicht lange, bis Rieder auf 2:3 herankam. Nun gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, das Spiel nahm an Fahrt zu. Auf das 4:2 antwortete Rieder 30 Sekunden später mit dem 3:4. Thingau erhöhte das Tempo deutlich und traf noch zwei Mal. Das letzte Drittel gehörte komplett den Grizzlies, die – wie im Rausch – Rieder keine Chance ließen.

Man of the Match war Matthias Schrägle, der einen Hattrick und zwei Assists zum Sieg der Thingauer beisteuerte.

Floschenflitzer Lengenwang – Gockel Rangers Eisenberg 9:4

Dem Gastgeber war es bereits in den ersten Minuten anzumerken, dass sie gegen den noch ungeschlagenen Kontrahenten punkten wollten. Routinier Alexander Weber traf auch gleich zur Führung. Dies gab Lengenwang Sicherheit, was zu zwei weiteren Toren führte. Nach der Pause kam Eisenberg gefasster aus der Kabine und erzielte in der 22. Spielminute den Anschluss. Das Spiel verlief in den folgenden Minuten etwas ausgeglichener. Erst in der 34. Minute gelang Lengenwang erneut ein Tor zum 4:1. In der letzten Minute des zweiten Drittels setzte Alexander Heupel mit dem 5:1 ein weiteres Zeichen. Das letzte Drittel wurde turbulenter. Zunächst erhöhte Lengenwang, dann verkürzten die Rangers auf 3:6. Schlag auf Schlag fielen weitere Treffer auf beiden Seiten bis zum Endstand von 9:4. Der erste Sieg für Lengenwang war perfekt.

Wirtsee Pinguins Bertoldshofen – Geltnach Crocodiles Stötten 3:1

Die Pinguins gingen voll auf Offensive und präsentierte sich in toller Verfassung. Nach zehn Minuten erzielte Fabian Kollmann den Führungstreffer. Fünf Minuten vor Drittelende erhöhte Johannes Stadler auf 2:0. Den Crocodiles gelang im ersten Abschnitt nicht allzu viel gegen hoch motivierte Bertoldshofener. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang den Crocodiles der Anschlusstreffer. Zum Ende des zweiten Drittels erhöhten die Pinguins wieder. Im Schlussabschnitt lieferten sich beide Kontrahenten einen schnellen, harten Schlagabtausch. Beide Mannschaften scheiterten jedoch an den überragenden Torhütern. Somit durfte sich das Team vom Wirtsee über den ersten Saisonsieg freuen, mit dem es gelang, vom Tabellenende wegzukommen.

Tabelle des Ott- Jakob Cup

Thingau Grizzlies 18:4 6:0 Gockel Rangers Eisenberg 10:12 4:2 Floschenflitzer Lengenwang 11:12 2:4 Geltnach Crocodiles Stötten 7:8 2:4 Wirtsee Pinguins Bertoldshofen 5:8 2:4 Bulldozer Rieder 8:15 2:4

Die nächsten Begegnungen

Sonntag, 25. Dezember, 20 Uhr Bertoldshofen – Thingau (in Marktoberdorf

Dienstag, 27. Dezember, 20.30 Uhr Lengenwang – Rieder (in Pfronten)

Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr Stötten – Eisenberg (in Pfronten)

