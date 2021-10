50 Jahre "Eiskegler" in Lengenwang: Wieso damals Autos ganz wichtig waren

Vor 50 Jahren haben sich in Lengenwang "Eiskegler" gegründet. Sie treffen sich regelmäßig zu Sport und Geselligkeit. Was es dabei mit Holzkäfern auf sich hat.

27.10.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Die „Eiskegler“ von Lengenwang – seit 50 Jahren gibt es sie. Der Name ist eine Eigenkreation – eigentlich gehören die Eiskegler dem Eisstockschützen-Sport an. Die „Eiskegler“ stehen heute noch für sportlichen Ehrgeiz, aber auch gesellige Einkehrstunden und gemeinsame Ausflüge.

Alles fing eigentlich schon Ende der 1960er Jahre an, als sich die Gründer in den Lengenwanger Häusern nach alten Holzstöcken umsahen. Die gefundenen Stöcke sind laut Mitbegründer Josef Müller zum Teil schon sehr alt gewesen. „Aus ihnen rieselte oft vom Holzkäfer das Bohrmehl“, sagt er schmunzelnd. Auch der dazugehörige Eisenring rutschte immer wieder nach unten. „Aber es war trotzdem möglich, auf Tümpeln, Weihern oder Bachläufen, wenn sich tragfähiges Eis gebildet hatte, den Sport auszuüben.“ Anfangs verabredete man sich nach dem sonntäglichen Kirchgang zum Eisstockschießen am Nachmittag. Da war die Gruppe oft noch sehr bunt gemischt.

Vor 50 Jahren gründeten sich in Lengenwang die "Eiskegler". Heute besteht die Gruppe aus (vorn, von links) Werner Holzheu, Josef Grotz, Siegfried Hollick, Wolfgang Reichart, Dominique Greulich, Wolfgang Hofer, Manfred Herzog, Werner Gugel, Christian Grotz; (hinten) Max Brenner, Simpert Kaufmann, Alois Brenner, Walter Höbel, Xaver Waldmann sen., Georg Kienle, Josef Müller und Rudolf Wörz. Bild: Ingrid Leib

1971 bildete sich dann eine feste „Eiskegler-Gruppe“ mit acht Mann heraus. Dafür wurden in den wärmeren Monaten ein Spielfeld auf der Straße von Sigratsbold nach Sulzschneid aufgezeichnet und Lichtgalgen aufgestellt. „Den Strom lieferten links und rechts je ein Auto“, erinnert sich Josef Müller. Die Straße wurde zur damaligen Zeit nicht oft befahren. Kam aber doch mal ein Auto, warteten die Fahrer gerne. Im selben Jahr kauften sich die „Eiskegler“ neue Holzstöcke. „Je härter das Holz war, desto schneller lief der Stock.“ Für den Straßen-Sport wurden Plastikscheiben auf die Holzstöcke geschraubt.

Weldrechtler aus Lengenwang helfen

1979 erhielt die Gruppe eine Fläche von den Lengenwanger Rechtlern in der Nähe des Schützenheims. Der Boden wurde ausgetauscht, Drainagen und Stromleitungen wurden verlegt und die Fläche anschließend asphaltiert. Eine kleine Hütte kam später dazu. Das ganze Projekt wurde allein von den „Eiskeglern“ finanziert. 1979 legten sie sich auch die ersten Kunststoffstöcke mit Wechselscheiben aus Kunststoff und Gummi zu, die sie beim Fachgeschäft Hofbauer in Peiting bekamen. Heute koste so ein Eisstock mit Stil und Scheibe im Durchschnitt rund 400 Euro.

So waren die Anfangszeiten: Da trafen sich am Sonntagnachmittag bei der „Villa“ Nähe Außerlengenwang/Lengenwang (von links) Paul Höbel, Peter Grotz, Georg Kienle, Helmut Sontheim, Josef Müller, Ludwig Holzheu, Anton Hitzelberger und Alfred Hollick. Bild: Archiv Josef Müller

Auch sportliche Erfolge stellten sich ein. Bei einem in Schwaben ausgeschriebenen Wettkampf belegten sie 1981 den sechsten von 22 Plätzen. 2008 kamen dann „die Jungen“ dazu – wobei die meisten mittlerweile auch schon jenseits der 50 sind. Heute bestehen die „Eiskegler“ aus 17 Aktiven in zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Trainingszeiten. Zwei Spieler sind als Gründer immer noch aktiv dabei: Josef Müller und Georg Kienle.

Lengenwanger fiebern dem Jahr 2026 entgegen

„In all den Jahren haben wir an vielen Turnieren teilgenommen –zum Teil mit beachtlichem Erfolg“, freut sich Müller. Ganz wichtig seien die Kameradschaft und die Geselligkeit. So kehren sie nach jedem Training ein – die Älteren immer beim Goldnen Adler. Zum 50-jährigen Bestehen richteten die „Eiskegler“ ein Turnier bei ihren Freunden in Stötten aus. Daran nahmen Mannschaften aus Bertoldshofen, Geisenried, Stötten und Lengenwang teil. Sieger wurde Stötten II vor Lengenwang I und Stötten III.

Dieser Sport wird laut Müller immer populärer. 2026 wird es bei den Olympischen Spielen auch das Stockschießen geben. Die Lengenwanger hoffen, dass sie diesem Sport noch lange frönen können.