Das ist der Elbsee bei Aitrang - alle Infos zum beliebten Ausflugsziel

Am Elbsee bei Aitrang befindet sich neben einem Campingplatz auch ein Restaurant. Öffnungszeiten sowie Infos zur Wanderung um den Elbsee finden Sie hier.

Der Elbsee im Ostallgäu ist gerade jetzt im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Urlauber. Der See ist kleiner Moorsee in der Gemeinde Aitrang. Der See wird hauptsächlich von Tagesausflüglern besucht und zum Baden genutzt. Am Nordufer des Elbsees befindet sich ein Campingplatz, ein Restaurant, ein Bootsverleih und eine Badeanstalt. Das angenehm weiche Moorwasser erwärmt sich im Sommer auf bis zu 24 Grad. Die Öffnungszeiten der Badeanstalt mit Kiosk sind täglich von 9 bis 20 Uhr.

Camping am Elbsee: Das bietet der Campingplatz

Der 5-Sterne-Campingplatz liegt direkt am See inmitten der Natur und hat Folgendes zu bieten:

50 Meter Entfernung zum Rad- und Wanderweg um den Elbsee

zusätzliche Ferienwohnungen

Elbsee-Restaurant

Aktivprogramm für Erwachsene und Kinder

viele Freizeitaktivitäten

Wellnessprogramm

Der Elbsee ist ein beliebtes Ziel für Camper. Bild: Harald Langer (Archiv)

Elbsee Restaurant: Öffnungszeiten und Seeterrasse

Im Elbsee Restaurant kann man Essen und Trinken aus wechselnden Speisekarten im Restaurant, auf der Seeterrasse oder im Biergarten genießen. Die Öffungszeiten sind

März bis Oktober täglich ab 10 Uhr

November bis Februar Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr (Montag Ruhetag)

Warme Küche 11.30 - 14 Uhr und 17.30 - 21 Uhr

Kann man eine Wanderung um den Elbsee unternehmen?

Um den Elbsee führt ein rund sieben Kilometer langer Rundwanderweg, der teilweise durch das renaturierte Moor führt. Er führt an der Seealpe vorbei, die zu einer kurzen Rast einlädt. Der Weg ist ohne große Steigungen, gut befestigt und kinderwagengeeignet. Startpunkt ist der Wanderparkplatz rechts am Waldrand oder der Parkplatz vom Elbsee Restaurant.

Rundwanderweg Elbsee Bild: Mathias Wild (Archiv)

Bootsverleih am Elbsee

Am Elbsee Restaurant befindet sich ein Bootsverleih mit 15 Ruderbooten. Ebenso kann man hier Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) mieten. Die Preise sind:

Ruderboot: 30 Minuten, 8 Euro

Ruderboot: 60 Minuten, 10 Euro

SUP Board: 60 Minuten, 15 Euro

Am Elbsee kann man auch SUP-Boards ausleihen Bild: Felix Ebert (Symbolbild)

Kann man am Elbsee angeln?

Der Elbsee gilt als besonders fischreich. Wer einen Angelschein besitzt, kann sich am Kiosk in der Badeanstalt eine Angelkarte besorgen. Damit können Sie von 5 Uhr bis 22 Uhr unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über Mindestmaße und Schonzeiten im Elbsee und an den Zu- und Abflüssen fischen. Die am häufigsten gefangenen Fische sind Hecht, Brachse und Karpfen.

Bilderstrecke

Von groß bis versteckt: Das sind die beliebtesten Seen im Allgäu

1 von 9 Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert 2 von 9 In der kalten Jahreszeit fahren die Seebewohner ins Allgäu, weil es dort mehr Sonnenstunden und mehr Schnee gibt. Dieser Trend erfährt im Frühjahr eine eindeutige Wende: Ab April und im Mai pilgern aus weiter Region die Menschen an den Bodensee, um die herrliche Obstblüte zu bewundern. Im Bild s... Bild: Susi Donner In der kalten Jahreszeit fahren die Seebewohner ins Allgäu, weil es dort mehr Sonnenstunden und mehr Schnee gibt. Dieser Trend erfährt im Frühjahr eine eindeutige Wende: Ab April und im Mai pilgern aus weiter Region die Menschen an den Bodensee, um die herrliche Obstblüte zu bewundern. Im Bild s... Bild: Susi Donner 3 von 9 Leider in den vergangenen Jahren etwas als Instagram-Hotspot in Verruf geraten: der wunderschöne Schrecksee. Von Hinterstein aus erreicht man ihn nach einer etwa dreistündigen Wanderung, er liegt etwa 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders markant ist die kleine Insel. Bild: Michael Munkler Leider in den vergangenen Jahren etwas als Instagram-Hotspot in Verruf geraten: der wunderschöne Schrecksee. Von Hinterstein aus erreicht man ihn nach einer etwa dreistündigen Wanderung, er liegt etwa 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Besonders markant ist die kleine Insel. Bild: Michael Munkler 4 von 9 Weniger schweißtreibend ist der Weg zum Öschlesee nahe Sulzberg. Hier kann man baden oder einen gemütlichen Spaziergang machen. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Weniger schweißtreibend ist der Weg zum Öschlesee nahe Sulzberg. Hier kann man baden oder einen gemütlichen Spaziergang machen. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 5 von 9 Romantik nahe der Königsschlösser: Der Bannwaldsee liegt in der Nähe von Füssen und nicht weit entfernt vom Forggensee... Bild: Michael Straub Romantik nahe der Königsschlösser: Der Bannwaldsee liegt in der Nähe von Füssen und nicht weit entfernt vom Forggensee... Bild: Michael Straub 6 von 9 ...den man hier im Vordergrund sieht. Bild: Christoph Kölle ...den man hier im Vordergrund sieht. Bild: Christoph Kölle 7 von 9 Auch für diesen See muss man hoch hinaus: Der Guggersee ist ein kleiner Gebirgssee in den Südöstlichen Walsertaler Bergen, einer Untergruppe der Allgäuer Alpen. Er befindet sich in einer Höhe von 1709 Metern hoch über dem Rappenalptal auf Oberstdorfer Gemarkung. Bild: Ralf Lienert Auch für diesen See muss man hoch hinaus: Der Guggersee ist ein kleiner Gebirgssee in den Südöstlichen Walsertaler Bergen, einer Untergruppe der Allgäuer Alpen. Er befindet sich in einer Höhe von 1709 Metern hoch über dem Rappenalptal auf Oberstdorfer Gemarkung. Bild: Ralf Lienert 8 von 9 Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsa... Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) Der Engeratsgundsee ist eine schöne Alternative zum sehr beliebten und damit auch häufig überlaufenen Schrecksee. Das klare Wasser und die grüne Umgebung bieten den optimalen Platz für eine Rast nach der Wanderung. Bootfahren ist für Besucher verboten. Auf dem Bild nimmt das Wasserwirtschaftsa... Bild: Reinhard Tandler (Archivbild) 9 von 9 Die beiden Gaisalpseen liegen auf dem Weg zwischen Reichenbach und dem Rubihorn. Der untere, größere Gaisalpsee liegt auf einer Höhe von 1.508 Metern direkt am Wanderweg von Reichenbach durch das Gaisalptobel. Bild: Ralf Lienert (Archiv) Die beiden Gaisalpseen liegen auf dem Weg zwischen Reichenbach und dem Rubihorn. Der untere, größere Gaisalpsee liegt auf einer Höhe von 1.508 Metern direkt am Wanderweg von Reichenbach durch das Gaisalptobel. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 1 von 9 Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert Das Allgäu ist nicht nur das Land der Berge, es hat auch wunderschöne Seen. Hier im Bild zum Beispiel der Hopfensee im Ostallgäu. Bild: Benedikt Siegert