In Marktoberdorf können Elektro-Autos bald überall Strom tanken

Marktoberdorf ist bald flächendeckend mit Ladesäulen ausgestattet. Die Stadt beschließt Bau von neuen E-Ladepunkten. Wo die Stromtankstellen stehen sollen.

20.05.2023 | Stand: 08:30 Uhr

In Marktoberdorf soll künftig jeder Teil der Stadt mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge ausgestattet sein. Dies hat der Stadtentwicklungsausschuss kürzlich beschlossen.

Derzeit gibt es in der Stadt zwölf öffentliche Ladepunkte. Damit verfüge die Stadt in großen Teilen bereits über eine flächendeckende Infrastruktur, hieß es im Ausschuss. Jedoch sind die Ortsteile Geisenried, Bertoldshofen und Sulzschneid noch ohne eine Ladestation. Da der Freiststaat aktuell ein neues Förderprogramm zum Bau neuer Ladepunkte aufgelegt hat, sollten die Stadträte über das Aufstellen zweier neuer Ladestationen in Geisenrierd und Bertoldshofen entscheiden. Die Stadt müsste dafür nach Abzug aller Förderungen rund 32.000 Euro investieren. Dieser Vorschlag wurde uneingeschränkt begrüßt. (Lesen Sie auch: Trotz Campingbooms - Marktoberdorf erweitert Angebot für Wohnmobile nicht)

Alle Ortsteile von Marktoberdorf bekommen eine Ladesäule

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob es denn nicht besser wäre, wenn jeder Ortsteil eine Ladesäule hätte. Diesem Vorschlag stimmten die Fraktionen zu. So sagte beispielsweise Wolfgang Hannig (SPD): „Wir sollten keinen Ortsteil ausklammern und Sulzschneid in jedem Fall mit aufnehmen.“ Der Ausschuss stimmte einstimmig dafür, Elektroladesäulen in den Ortsteilen Geisenried, Bertoldshofen sowie Sulzschneid zu errichten.

Lesen Sie auch:

Marktoberdorf steckt knapp 5 Millionen Euro in Feuerwehrhaus: Das sind die wichtigsten Neuerungen